“No vendas acá, ve a tu pueblo”: vendedora ambulante asegura que son discriminadas por fiscalizadores de Miraflores

Vendedora ambulante en Miraflores asegura que son discriminadas. ATV

Luego de que un usuario denuncie, a través de sus redes sociales, actos de discriminación contra Sofía Crispín Cuadros (22) y su menor que estaban sentados en una banca descansando, el municipio de Miraflores salió a desmentir esta información. No obstante, Martha Crispín Cuadros, hermana de la mujer, reveló que no es la primera vez que sufren este tipo de distinción.

El programa Al Estilo Juliana llegó hasta el Parque Kennedy para conversar con Sofía Crispín Cuadros, pero encontró a su familiar, quien contó a detalle todo tipo de discriminación que ha tenido que pasar desde que llegó a Lima por parte del personal de esta jurisdicción.

“No vendas acá, ve a tu pueblo, así me dicen. (¿Te discriminan?) Sí, cochina paisana, así dicen [...] los fiscalizadores”, indicó Martha de 18 años.

Además, aseveró que cuando se sienta en una de las bancas que tiene el parque le piden que se pare y se retire. “No me dejan descansar. A mí qué me importa que estés descansando me dicen. A mí qué me importa, rápido, rápido”, señaló.

Gerente Municipal de Miraflores asegura que no discriminan en el distrito pese a pruebas. ATV

No obstante, no solo serían agredidas de manera psicológica, sino también menciona que sufrieron “empujones” por parte del personal del área de Fiscalización de Miraflores. “Sí, me empujan”, agregó.

La joven cuenta que dejaron su ciudad natal de Huancavelica y llegaron a la capital por falta de trabajo. Sin embargo, desde hace tres meses que están en el Parque Kennedy han sido víctimas de discriminación. Es así como el municipio mediante su comunicado ha negado que realicen estos actos.

Municipio niega discriminación

El gerente municipal de Miraflores, Lino de La Barrera, también se pronunció por las graves acusaciones que han sido cuestionadas en las últimas horas. En este sentido, reiteró al comunicado publicado en la mañana por la jurisdicción y mencionó que solo tratan de poner “orden”.

“No [es un acto de discriminación]. Lo que estamos haciendo nosotros es poner orden en el parque de Miraflores. [...] Ella comercializa productos en el parque”, refiere.

Mujer con su hija es 'acosada' por personal de fiscalización de la Municipalidad de Miraflores. Twitter

Estas fueron sus comentarios al ver el video de la mujer que denuncia que son discriminadas, por lo que señala que en ningún momento de la intervención se tuvo actos racistas. Asimismo, asevera que se le informó en “reiteradas” ocasiones que no puede continuar vendiendo, porque está prohibido.

“Nosotros tenemos la fotografía del día de hoy, donde esta persona está vendiendo.[...] La señora se sienta, se para y vende”

Sin embargo, las lamentables declaraciones del funcionario continúo, debido a que afirmó que la señora “utiliza” a su menor para vender en este espacio. “Tengamos respeto por un niño que es utilizado todos los días para comerciar”, indicó.

En la mañana, la municipalidad también emitió una misiva tras los diferentes cuestionamientos de los usuarios, donde señalan que el fiscalizador solo cumplía su labor.

“[...] haciendo labor de control del comercio ambulatorio, le recuerda a la señora que, en reiteradas ocasiones, le ha indicado que no puede vender sus productos en el distrito. Es más, en ningún momento el trabajador edil le manifiesta su intención de echarla”, se lee.