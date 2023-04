Universitario vs Sport Boys: administrador ‘rosado’ restó importancia a críticas por localía en el Monumental

El administrador temporal de Sport Boys, Adrián Alcocer, se refirió la localía del club en el estadio Monumental

En medio de la polémica por la programación del Sport Boys vs Universitario de Deportes, correspondiente a la fecha 14 del Torneo Apertura 2023, el nuevo administrador temporal del club, Adrián Alcocer, se refirió a la decisión de ejercer como locales ante la ‘U’ en el estadio Monumental y sobre las críticas que recibió por dicha medida, restándole importancia.

Te puede interesar: Sport Boys vs Universitario: los últimos equipos de Liga 1 que fueron visitantes en su propio estadio

“Nosotros, amparados en el reglamento, hemos sacado todos los permisos. Tenemos el de la Liga 1, de la Policía Nacional, de Indeci, contamos con la autorización y hay una resolución ya emitida. Sobre los comentarios de otros equipos prefiero no entrar a detalle, no es que no me interese, pero no les presto atención. No me afecta en nada lo que digan otros equipos. Primero Boys, segundo Boys y tercero Boys”, mencionó en conferencia de prensa.

Sport Boys será local ante Universitario de Deportes en el estadio Monumental. (Foto: Liga 1)

Críticas a Alfredo Matayoshi, exadministrador ‘rosado’

En su primera aparición ante la prensa, Alcocer criticó la gestión realizada por el exadministrador Alfredo Matayoshi, quien se mantuvo en el cargo durante nueve meses. Indicó que al tomar posesión del club encontró deficiencias para entrenar, así como múltiples deudas.

Te puede interesar: Universitario vs Sport Boys en el estadio Monumental: ¿Es ilegal? esto dice el reglamento de Liga 1

“Hemos encontrado muchas carencias, la evaluación general es que estamos en una grave crisis. No nos sorprende porque conocíamos perfectamente a que estábamos entrando, la realidad del Sport Boys. Tenemos una crisis profunda. El primer equipo tenía muchas dificultades para el entrenamiento, algunos días lo hacían en canchas sintéticas, temas a los que un club con esta historia no puede llegar”, dijo Alcocer.

“Había compromisos económicos sin cumplir con jugadores, cuerpo técnico, auxiliares, locadores. Por todos lados, compromisos incumplidos por parte de la anterior gestión (encabezada por Alfredo Matayoshi). Teníamos las cuentas embargadas por el tema de Primus. Nos sorprendió la sanción de FIFA (caso Edy Rentería), indicando que no podíamos contratar jugadores a mitad de año por deudas”, agregó.

Te puede interesar: Abogado de Universitario sobre protesta de Alianza Lima por localía de Sport Boys en el Monumental: “Se van al TAS”

El máximo representante de la ‘misilera’ indicó que su empresa ARI Contratistas le realizó un préstamo a la institución para poder cancelar las deudas pendientes con los trabajadores y plantel profesional. También informó que se llegó a un acuerdo extrajudicial con la empresa de servicios financieros Primus Capital para levantar el embargo a las cuentas y se viene gestionando un auspicio con dicha compañía para aminorar las facturas adelantadas.

Estadio Miguel Grau, Telmo Carbajo y nuevos auspiciadores

Otra buena noticia para la entidad porteña es que se ha llegado un acuerdo con el Gobierno Regional del Callao para poder emplear el estadio Miguel Grau y el Telmo Carbajo para sus entrenamientos. El primero estaría listo para albergar encuentros de Liga 1 en un plazo de 45 a 60 días.

“Hemos cerrado el acuerdo con el Gobierno Regional para que nos brinde el Miguel Grau dos veces a la semana para entrenamientos sin ningún costo y un partido a la semana como mínimo. También nos han cedido el Telmo Carbajo dos horas diarias de lunes a sábado para que esas canchas sean utilizadas por las divisiones menores, el equipo femenino y probablemente la reserva”, aseguró.

En el plano comercial, reveló que firmaron con Marcadores 247 como auspiciador principal de Sport Boys por todo el 2023 y estarán presentes en el pecho de la camiseta. Lo mismo pasará con la constructora Inka Contratistas, quienes se suman como sponsor, apareciendo en el short.

No todo es tranquilidad en tienda rosada, pues en el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) tienen demandas de Universidad San Martín y Ayacucho FC, quienes reclaman que Sport Boys debió descender a segunda división el pasado 2022 por retrasos en los pagos. “Tenemos dos casos en el TAS que están por salir y tenemos la amenaza de la Comisión de Licencias. Estamos en el régimen especial, pero se acaba en octubre y para sacar la licencia del 2024 no debemos tener ningún tema”.

La página de resultados deportivos, Marcadores 247, será el auspiciador principal del elenco 'rosado'. (Foto: Sport Boys)

Nueva dirigencia de Sport Boys

- Administrador temporal: Adrián Alcocer

- Gerente comercial: Julio Alcocer

- Gerente de Comunicaciones: Jorge Solari

- Gerente de Marketing: Diego Delgado

- Gerente deportivo: Antonio Meza Cuadra

- Analista deportivo: Gustavo Bazalar