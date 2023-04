Juan Velarde, el moyobambino que representa al Perú en el fútbol americano de Estados Unidos

El deportista peruano viajó al país norteamericano a los 14 años junto a sus padres y aunque desde pequeño practicó fútbol en Estados Unidos conoció el fútbol americano. (Luis Carrillo Pinto)

En la ciudad de las orquídeas nació un peruano con el sueño de convertirse en futbolista, pero hace siete años su sueño se vio frustrado, sin embargo, de ella surgió una oportunidad.

Juan Velarde es un moyobambino de 21 años que aprendió a jugar fútbol en la posición de defensa central desde los 3 años, y hasta los 14 lo practicó en el colegio, en algunos equipos e incluso fue becado, todo con la finalidad de convertirse en algún momento en un referente de este deporte.

Sin embargo, el sueño americano tocó la puerta de su familia, donde luego que a su padre le llegara una propuesta laboral desde Estados Unidos, toda su vida dio una vuelta de 360 grados, al igual que sus anhelos y aspiraciones que también tuvieron que transformarse.

Cuando Juan llegó a Carolina del Norte, sus papás le aconsejaron que si quería progresar en ese país, debía enfocarse no solo en sus estudios, también sería importante que continuara haciendo deporte. En el High School o secundaria, se dio cuenta que con el fútbol no llegaría muy lejos, poco después conoció el fútbol americano, uno de los deportes más reconocido de Norteamérica derivado del rugby inglés y que ahora ansía llegar a los más alto y por qué no hasta la National Football League (NFL).

Aunque desde que llegó al país estadounidense se dedicó a estudiar, y al fútbol americano, también decidió convertirse en coach motivacional para la comunidad latinoamericana que reside en ese país. De esa forma anima a los inmigrantes que recién arriban a ese país a seguir y cumplir sus sueños, así como él.

Juan Velarde nació en Moyobamba. Hace siete años viajó a Estados Unidos donde buscaba convertirse en un gran futbolista, sin embargo conoció el fútbol americano. (JuanVelarde)

Juan Velarde y sus inicios en el fútbol americano

El deportista peruano comenzó a jugar este deporte en su primer año de high school, primero tuvo que adaptarse al deporte ya que no lo conocía ni sabía cómo jugarlo. Rápidamente encontró su posición ideal: kicker (pateador). Ese mismo año fue seleccionado para ser uno de los jugadores de todo Carolina del Sur, por lo que empezó a tomarlo de forma profesional.

Cuando terminó la secundaria decidió que quería estudiar la carrera de administración de empresas y tuvo 11 ofertas para ser becado, de todas ellas, escogió la North Carolina Central University y este año ya se cumple tres temporadas como jugador en la División 1 de la NCAA (National Collegiate Athletic Association).

En el 2022 su equipo se convirtió en el campeón de la Black College National Championship, luego de derrotar en la final a la Universidad Jackson State por 41-34. Terminó el torneo siendo considerado el mejor ‘kicker’ con un promedio de pateo de 42 yardas, la unidad de medida del sistema inglés. Una yarda son tres pies y una cancha de fútbol mide aproximadamente entre 100 a 110 yardas.

Si Juan Velarde busca llegar a la máxima división del deporte, la NFL, necesitará un promedio de 45 a 46 yardas para poder ser considerado en el NFL Draft, un evento donde se recluta jugadores universitarios que cuenten con tres años jugando fútbol americano en la NCAA.

¿Cómo se juega el fútbol americano?

En la cancha se enfrentan dos equipos de 11 jugadores cada uno, con el objetivo de marcar más puntos anotando un ‘touchdown’: un gol de seis puntos que se hace estando en o sobre el plano de la línea de gol del rival mientras ha estado en manos del corredor que logró avanzar hasta esa zona.

Asimismo, también pueden definir con una patada de campo (gol de un punto): esta debe ser una acción que se realiza detrás de la línea de golpeo o desde el punto de una recepción libre. Finalmente, con un safety (gol de dos puntos) también se puede marcar si el equipo rival comete una infracción en su propia zona de anotación.

El Super Bowl es la final de la NFL y uno de los eventos más grande del año en Estados Unidos. Los encuentros duran cuatro periodos de 15 minutos, en ellos el oponente siempre intentará robar la pelota o frenar el avance. El partido inicia con una patada a la pelota hacia el campo rival y esa acción es clave para saber cuántas yardas hace hasta que un jugador toma el balón entre sus manos.