Universitario: Rodrigo Ureña y la extraña respuesta sobre su hinchaje

Rodrigo Ureña confía en tener minutos ante Sport Boys por el Torneo Apertura 2023. (Video: GOLPERU)

El chileno Rodrigo Ureña fue el segundo refuerzo extranjero de Universitario de Deportes para este 2023 y se ha vuelto pieza clave en el cuadro ‘crema’, disputando 14 de los 15 encuentros en lo que va de temporada, todos como titular. Esta acumulación de minutos le provocó una sobrecarga muscular que lo hizo entrenar diferenciado el miércoles 26 de abril. Pese a ello, el futbolista no quiere perderse el duelo contra Sport Boys por la fecha 14 del Torneo Apertura.

“Venía con un poco de sobrecarga muscular, pero solamente eso y ya. Espero estar el día sábado (contra Sport Boys). Yo estoy bien, alcanzo a llegar, me siento bien. Físicamente, de menos a más, estamos volviendo a los entrenamientos. Mañana (jueves 27) me reintegro al plantel. Yo no me guardo nunca para nada”, declaró el jugador de 30 años tras los entrenamientos en Campo Mar.

En referencia al cotejo contra la ‘misilera’, el ‘Pitbull’ espera sumar la cuarta victoria consecutiva en la Liga 1, que los colocaría en la cima del campeonato, desplazando a Alianza Lima, que cuenta con dos encuentros menos y no sumará puntos en la presente jornada debido a que le toca descansar.

“Para nosotros el partido más importante es el día sábado. Esperemos hacer las cosas de la mejor forma, porque tenemos que ganar. Nosotros vamos paso a paso, tenemos que preocuparnos de ganar, hacer las cosas bien y todo vendrá por decantación”.

Al ser consultado sobre Alianza Lima, Ureña Reyes evitó referirse al bicampeón nacional, indicando que “no le interesa”. “A mí, en lo personal, no me interesa lo que pase con ellos (Alianza Lima), yo estoy en Universitario. Me preocupo de ganar fin de semana tras fin de semana. Yo estoy en la institución más grande del país”.

Rodrigo Ureña y un robo de balón ante el seleccionado peruano, Yoshimar Yotún. (Foto: A Presión)

Rodrigo Ureña, tajante sobre hinchaje por Universitario

El ex Deportes Tolima y América de Cali agradeció el cariño que viene recibiendo por parte de los aficionados ‘merengues’ desde su llegada al Perú; no obstante, aclaró que no ha desarrollado un hinchaje por el equipo, indicando que no iba a “vender humo” afirmando lo contrario.

“No puedo decirte que soy hincha. Llevo cuatro meses acá en el club. Yo soy chileno. Yo vengo a aportar desde el lugar que me toca. Estoy muy contento con la recepción que ha tenido la barra conmigo, pero tampoco voy a meter el ‘humo’ de que soy hincha. Uno es profesional, futbolista, y si bien se identifica con los colores mediante el tiempo, los años, ahora no podría decirte eso”, agregó.

Finalmente, el centrocampista señaló que sigue en la búsqueda de su primera anotación con el elenco de Ate. “Uno lo va buscando siempre, de acuerdo a como se van dando los partidos. Si llega ese gol, va a ser muy deseado”.

'Pitbull' Ureña es el tercer jugador de Universitario con más minutos en 2023. (Foto: A Presión)

Ureña, el tercer futbolista con más minutos en la ‘U’

Rodrigo Ureña solo se perdió el encuentro ante FBC Melgar por la jornada 7 del Torneo Apertura, debido a que un partido anterior, ante Carlos A. Mannucci, fue expulsado por reclamar al árbitro Bruno Pérez.

Con 14 titularidades encima y completando los 90′ en seis ocasiones, el chileno es el tercer jugador con más tiempo de juego del primer equipo con 1167 minutos, solo por detrás del defensor Matías Di Benedetto (1177) y el portero José Carvallo (1170).