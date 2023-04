Karla Tarazona vivió incómodo momento por desatinado comentario de tiktoker. Préndete / Panamericana TV

Karla Tarazona jamás imaginó que uno de sus invitados terminaría por incomodarla en plena transmisión en vivo de ‘Préndete’, de este martes 25 de abril. Durante el segmento ‘El trampolín de Préndete’, un tiktoker arremetió contra la conductora de TV al recordarle el pleito legal que mantiene con Leonard León.

Todo comenzó cuando el influencer, conocido en redes sociales como Pablancho Críticas, se dirigió a la presentadora de ‘Préndete’ para hacerle una polémica recomendación:

“Mejor deberías dedicarte a trabajar en vez de estar pidiéndole a tu exmarido plata para cuidar a tus hijos”.

El desatinado comentario dejó con la boca abierta a Toñizonte, Susy Díaz y Flor Polo Díaz, también invitados del programa. “Oye, más respeto con la conductora”, señaló la exvedette. En tanto, Karla Tarazona solo atinó a decir: “Wow, ¿qué voy a hacer? ¿Qué ha pasado aquí?”.

Cuando la exbailarina cayó en cuenta de todo lo que estaba pasando, tomó el comentario con humor y aseguró que se defendería, pero ante un juez. “Voy a hablar en el juzgado. Ese es todo ese proceso que se maneja en un juzgado”, dijo Tarazona, tratando de sobrellevar la incómoda situación.

Sin embargo, el tiktoker no se quedó callado y continuó con sus críticas. “Las cosas hay que decirlas como son, Karla”. Toñizonte no dudó en interrumpirlo para pedirle que se calle. “Ya basta, niño. ¿Qué tienes? No ha tomado desayuno”.

Tiktoker enfrentó a Karla Tarazona en 'Préndete'. (Panamericana TV)

Karla Tarazona y Leonard León, disputa por pensión de alimentos

Según Karla Tarazona, su exesposo Leonard León no le pasa completo la manutención de 3 miles para los dos hijos que tienen en común. Hasta el momento, el cumbiambero le estaría debiendo un total de 78 mil soles.

“Ya no voy a conciliación. Yo voy a hacer tal cual las leyes lo consideren. Esto no se va a parar. Los derechos de mis hijos no son negociables. Lo único que estoy exigiendo acá son los derechos de mis hijos y lo que les corresponde. A mí nadie me tuvo pena. La pandemia también pasó por mi casa, pero yo me rompo el lomo y me rajo para que esos niños tengan la vida que yo quiero que tengan”, manifestó a El Popular.

El artista nacional se defendió a través de sus redes sociales, indicando que sí le debe dinero a Karla Tarazona, pero no es un monto que supere los 70 mil soles. “Se tiene que restar todos los depósitos que yo he venido haciendo en 2020, 2021, 2022 y 2023″, mencionó.

Karla Tarazona y Leonard León se casaron en 2008 y tras cuatro años de matrimonio pusieron fin a su relación.

Karla Tarazona y Leonard León se separaron en el 2012. La presentadora de TV afirmó que decidió finalizar su matrimonio cuando vio imágenes del cumbiambero dormido en su automóvil, en estado de ebriedad, después de haber cantando en una fiesta privada. es inaudito que mientras yo estoy en casa esperándolo, él tenga ese comportamiento”, dijo en aquel entonces.

Tras ello, acusó al cantante nacional de haber ejercido violencia física y psicológica en su contra. “Cuando estaba embarazada de Alesandro, mi segundo bebé, hubo un incidente donde él me pateó. Mi mamá estaba ahí y se metió a defenderme”, dijo en ‘Hola a Todos’.

Cabe resaltar que otra parejas de Leonard León, Viviana Montaño. también lo denunció y relató episodios violentos cuando estaba con el cumbiambero.