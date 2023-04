Daniel Maurate tras llamadas con Cuellos Blancos y otras denuncias: “Nadie me ha pedido renunciar”

Daniel Maurate afirma que no le han pedido su renuncia al ministerio de Justicia. Canal N

El nuevo ministro de Justicia, Daniel Maurate, descartó este martes que la presidenta Dina Boluarte o el jefe del Gabinete, Alberto Otárola, le hayan pedido dimitir tras los diversos cuestionamientos en su contra desde que asumió el cargo.

“Mañana tenemos Consejo de Ministros y he pedido un espacio para explicar la situación [...] No, nadie me ha pedido que renuncie”, dijo en diálogo con Canal N.

Maurate se centró en la polémica este domingo, tras la difusión de un reporte de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) en el que se detallan más de 200 llamadas telefónicas que mantuvo con implicados en el caso de los Cuellos Blancos, una red de corrupción en la Judicatura.

Daniel Maurate es el nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos. (Andina)

Según el reporte de Epicentro TV, entre mayo 2015 y enero 2018, el titular de Justicia conversó 28 veces con César Hinostroza, exjuez supremo investigado por este caso.

Además, entre diciembre de 2016 y diciembre de 2017, tuvo un récord de 133 llamadas con el procesado Edwin Oviedo; 33 con Alberto Chang entre febrero de 2015 y febrero de 2017; y 15 con el empresario Antonio Camayo entre marzo 2017 y enero 2018.

“Las conversaciones no tienen relevancia penal ni nada indebido. Este informe ha salido en el 2020. Si hubiera un contenido penal, ya me hubieran convocado aunque sea de testigo”, señaló el ministro, quien ratificó que su vínculo con los procesados y/o investigados se debe a la actividad deportiva.

Daniel Maurate Romero fue ministro de Trabajo durante la presidencia de Ollanta Humala. Foto: Radio Nacional

“Jugábamos fútbol dos veces por semana. Pueden ser varias conversaciones inocuas, que se dan siempre entre personas que se conocen, pero ninguna de la que pueda avergonzarme [...] Si hubiera sabido de la relevancia [de estas llamadas], quizá ni siquiera hubiera aceptado el cargo”, remarcó.

Maurate también fue acusado de estar habilitado ante el Colegio de Abogados de Lima (CAL) para ejercer como litigante, aunque contrató con EsSalud como asesor legal de Óscar Ugarte, exgerente central de Operaciones de dicha institución.

Según el registro de proveedores del Estado, durante la administración de Pedro Castillo, recibió el pago de 330,500 soles; en tanto, durante el Gobierno de Boliarte, de enero a la fecha, 91 mil soles.

El ministro indicó que estos abonos responden a su trabajo en un programa de SERVIR. “Soy abogado defensor de funcionarios que son denunciados y son inocentes, es un programa que tiene SERVIR [...] Yo no tengo participación, es el usuario el que pide financiamiento de abogados. Todo [este dinero] es de esa procedencia, la condición es que sean inocentes; de lo contrario tienen el deber de devolver el dinero”, especificó.

Otra acusación contra Maurate data de 2008, cuando la exprocuradora Nilda Yañez lo denunció ante el Ministerio Público por los presuntos delitos de uso indebido de recursos y falsa declaración. Finalmente, la denuncia fue archivada.

Fue convocado antes

El titular de Justicia señaló que, previamente, el premier Otárola ya lo había convocado en hasta dos oportunidades para integrar el Gabinete Ministerial; sin embargo, desistió. “Sabía que [ahora] al entrar a la actividad pública me exponía a esto. Era consciente de eso, pero así es”, matizó.

Ministro de Justicia y Derechos Humanos, José Tello Alfaro.

Reemplazo de José Tello, Maurate fue uno de los cuatro ministros cambiados por Dina Boluarte en medio del proceso de extradición Alejandro Toledo, quien será juzgado en por el caso Odebrecht.

Ni Boluarte ni el primer ministro han dado ninguna explicación de este cambio que se produce mientras las autoridades judiciales y policiales terminan los trámites de recepción del exmandatario, extraditado por EE.UU. tras un largo periplo judicial.

Boluarte también sustituyó al ministro de Educación, Óscar Becerra, cuya gestión ha estado marcada por polémicas declaraciones, la última de ellas al calificar de “adefesio” a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En el puesto de ministro de Trabajo, Boluarte reemplazó a Luis Adrianzén por el abogado laboralista Antonio Fernando Varela.

El último de los cambios fue en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, donde sustituyó a Luis Helguero por Juan Carlos Mathews Salazar, director general de la Escuela de Postgrado de la Universidad San Ignacio de Loyola y exviceministro de mype e industria.