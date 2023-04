El drama de Yamandú, el salsero del Callao que pagó pensión durante dos años por unos trillizos que nunca existieron

Salsero Yamandú pagaba pensión de trillizos que nunca existieron | ATV / Nunca Más

En octubre de 2022, el Perú se estremeció con la historia de Gabriela Sevilla, la mujer que fingió haber estado embarazada y ahora a seis meses del caso que movió a la Policía Nacional y a las principales autoridades del país, en el programa ‘Nunca Más’ de Andrea Llosa dieron a conocer el caso del salsero Yamandú de la orquesta ‘Kllao Salsa’, quien acudió al espacio de ATV para denunciar a su socia que le había hecho creer que había tenido trillizos y lo obligaba a pagar una pensión mensual de S/1,500, pero sin dejarlo que los conozca.

De acuerdo a lo que contó Félix Jacinto Blaka Cisneros (Yamandú), la mujer fue su pareja por un tiempo y, a pesar que era casada, vivieron juntos y ella le dijo un día que estaba embarazada de trillizos. Sin embargo, cuando se encontraba, supuestamente, en el octavo mes de gestación desapareció y luego de 20 días le comunicó que había sufrido un accidente de tránsito y perdió a las criaturas.

La pesadilla de Yamandú estaba por iniciarse debido a que la mujer reaparecería en su vida 15 días después para contarle que en realidad sus hijos no habían muerto, sino que estaban vivos y que aún no podía verlos “porque está casada”.

“Las dos niñas son mis hijas y si quieres tú son tus hijas. Tienes dos hijitas y un tercero, no sé dónde está”, dice la mujer en una conversación que tuvo con el salsero mientras era grabado por el programa de Andrea Llosa.

“Yo tuve una relación con una señora llamada Nélida Navarro luego que mi esposa fallece de cáncer. Ella aparecer en un momento de mi vida que yo estaba bastante golpeado”, dijo Yamandú.

Salsero Yamandú engañado con falsa paternidad

“Iniciamos una relación en medio de todo lo que estaba pasando, pero yo le dije a ella que nosotros no podíamos seguir y que estaba mal lo que estábamos haciendo. Mi esposa tenía dos meses de fallecida y ella era casada, pero me salió con que estaba embarazada”, agregó.

En ese momento, el salsero decidió aceptar el destino y dijo en ese momento pensó que “era un regalo enviado por su esposa”.

Contó que vivió con Nélida, vio el embarazo y la acompañó a los controles, pero ella no lo hacía ingresar bajo la excusa que solo podía entrar una persona. “No podía ingresar y yo solo le creía lo que me decía y me dijo que eran trillizos”.

Sostuvo que cada 15 a 20 días su expareja se iba dos o tres días “supuestamente a la casa de sus papás”.

“La última vez se desapareció 15 a 20 días. No sabía de ella y nunca me dijo que había perdido a los bebes. Cuendo le pregunté me dijo ‘no te hagas, bien que sabes que los bebes fallecieron’”, dijo.

“Me contó la historia que ella se había ido en un carro y que se había chocado. Se había descompensado y no sabía lo que había pasado. Que cuando abre los ojos ella ya no tenía los bebes, pero su papá le dice que todo estaba bien”, siguió la historia.

Yamandú le exigió a la supuesta madre de sus trillizos que le dé el certificado de defunción de sus trillizos, pero esta le dijo que no había y que “no le pueden entregar los cuerpos de los niños porque estaban en covid”.

Nélida Navarro, mujer que engañó con falso embarazo. Nunca tuvo trillizos de Yamandú

Le enviaba fotos de diferentes niños

Luego de este traumático hecho, el supuesto papá de la mujer lo llama por teléfono y le cuenta otra historia. Sus hijos sí estaban vivos y él creyó todo.

“Yo me quedé en shock y hablé con ella, discutimos. Me dijo que iba a buscar a sus hijos. Luego de unos días me dice que había recuperado a los bebes, pero no me deja verlos porque el juez le ha prohibido por un supuesto juicio que su exesposo le había entablado por infidelidad”, recalcó Yamandú.

Poco a poco, las mentiras de Nélida Navarro se volvieron más convincentes y logró convencer al salsero de pasarle una pensión por los tres supuestos hijos que tenían en común, pero a pesar que él exigía verlos, la mujer inventaba todas las excusas para que no los vea.

“El 4 de abril los niños cumplían dos años y hasta el día de hoy solo tengo 20 fotos de diferentes criaturas”, dijo frente a una sorprendida Andrea Llosa.

Reveló que ella siempre le enviaba fotografías de dos niños y una niña, pero cuando se enteró que su actual pareja está embarazada, Nélida le escribió para reclamarle y decirle que es padre de dos niñas y le envía fotos de las criaturas.

“Yo tenía las fotos de los dos niños que me enviaba y ella misma las ponía en Facebook para decirme que era un conchudo y que no le daba nada. Ahora no tengo dos hombres y una mujer, sino dos mujeres y un tercero que ella dice que ahora no lo encuentra”, manifestó ante la conductora de TV.

Momento en que fueron seguidos por el programa Nunca Más

Pensión de alimentos

A pesar que las dudas invadían su pensamiento, Yamandú recalcó que desde el día uno le pasa pensión a “sus hijos”. “Todas las semanas deposito entre 600, 700 hasta mil soles”.

Sin embargo, cada vez que él se demoraba o le decía que si no conocía a los niños el no iba a dar ninguna pensión, la mujer llamaba constantemente a su celular, le dejaba mensajes y publicaba en redes sociales varios post para dejarlo mal parado ante sus seguidores.

“Tú me estás mezquinando la plata. Yo te voy a pedor plata, te dije bien claro que no te juegues con la comida de los niños”, se escucha a Navarro decirle al integrante de ‘Kllao Salsa’.

Al encontrarse cara a cara, Nélida le insiste que eran tres los niños que son sus hijos, pero que no están con ella sino en un albergue.

“Tienes dos hijitas y un tercero que no sé dónde está. No sé qué será de él... A mí me dieron tres bebitos, a esos yo he criado, solo uno tenía mi ADN, que es la niña, entonces ha venido el juzgado y se ha llevado a los niños al orfanato. Yo me he desesperado, me he puesto mal y así me han devuelto una niña”, explicaba sin razón alguna la también socia de Yamandú.

Al enfrentarla por las contradicciones y mentiras que decía tan convincente, el músico pidió al programa de Andrea Llosa que descubran cuál es la verdad y si en realidad los trillizos existen o no.

Mujer le pedía dinero a salsero Yamandú por tres hijos que jamás existieron | ATV/ Nunca Más

Nunca tuvo trillizos

Tras ser encarada por la existencia de los trillizos que había tenido con Yamandú, Nélida Navarro solo evitaba responder las preguntas de la productora del programa ‘Nunca Más’ y hasta pidió que la respeten porque era una mujer casada.

Andrea Llosa, indignada con el caso, calificó a la mujer de ‘inhumana y aprovechada’.

En el desenlace de la historia, los trillizos jamás existieron y su expareja jamás estuvo embarazada, ya que su equipo investigó que ni siquiera hay registro o partidas de nacimiento.

“Yo siempre le dije que quería que estén conmigo, con su papá, con sus hermanos. El dinero no interesa, era más los sentimientos de la ilusión de tener una hijita porque nunca había tenido una hija”, dijo el cantante al borde de las lágrimas.

“Es una burla, una estafa, pero me siento tranquilo con mi conciencia y porque yo hice las cosas bien. La señora ahora tendrá que asumir las consecuencias”, sostuvo.

El abogado del programa manifestó que la mujer cometió el delito de fingimiento de embarazo por el que podría ser condenada entre 1 y 5 años de prisión. A esto se suma el enriquecimiento.