Karime Scander elogió a sus compañeros de ‘AFHS’ y habló sobre sus planes en el rubro artístico

Karime Scander habló de su futuro profesional. (Captura)

Karime Scander le ha dado vida a varios personajes desde el inicio de su carrera actoral, pero sin duda se ha ganado el corazón de miles de peruanos con su papel de Alessia Montalbán en ‘Al Fondo Hay Sitio’. La actriz ingresó en la novena temporada de la teleserie en 2022 y desde entonces ha generado mayor popularidad en la farándula peruana.

Durante una entrevista, la artista nacional no dudó en elogiar a sus compañeros de la producción de América TV, con quienes comparte bastantes horas de su día a día. Asimismo, habló de su futuro profesional en el rubro artístico y sus planes de casarse con su actual pareja Ignacio Montagne, con quien lleva cinco años de relación y no duda en presumir en sus redes sociales.

“La verdad, todos los días salgo de las grabaciones aprendiendo algo nuevo y cada vez admiro más a mis compañeros de trabajo, no solo por lo gran profesionales que son, si no, también, por lo gran seres humanos que demuestran ser”, dijo Karime Scander a la prensa del ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’, programa en el que estará participando junto a Jorge Guerra (Jimmy Gonzales) este domingo 23 de abril.

Sobre sus proyectos a futuro, Karime Sacander reveló que le gustaría realizar más obras teatrales y aparecer en la pantalla grande. Además, no descartó la posibilidad de conducir un programa televisivo, pues el haber estudiado ciencias de la comunicación le ha dado las herramientas necesarias para desenvolverse frente a cámaras. Con 24 años, la actriz aseguró que continuará preparándose en lo que más le gusta.

Karime Scander y Jorge Guerra en 'Mi mamá cocina mejor que la tuya'. (Difusión)

“Me veo en un camino, aun con muchos escalones por subir, estoy en crecimiento y muy motivada. Yo no me cierro a nada, pronto me gustaría hacer teatro, me muero por hacer teatro, y también me gustaría hacer cine más adelante. ¿Conducir un programa? Quizá, en un futuro, yo estudié ciencias de la comunicación, así que podría ser. Por ahora quiero seguir preparándome, no hay un límite en ese sentido, tengo muchas cosas por seguir trabajando”, acotó.

Pero eso no es todo, Karime confesó que se meterá a clases de canto muy pronto. “Algo que yo siempre quise fue cantar, pero no canto, entonces, sí me gustaría aprender, aprender a cantar está en mi lista de cosas que tengo que hacer. Me gustaría cantar para usarlo en la actuación, para hacer un musical en el teatro, por ejemplo”.

¿Karime Sacander planea casarse?

Karime Scander mantiene una sólida relación sentimental con Ignacio Montagne, quien es ajeno al mundo del espectáculo. Se sabe que ambos se conocieron en la playa por amigos en común y que llevan construyendo su historia de amor hace cinco años.

“Mi novio está muy orgulloso y feliz de mi crecimiento en la actuación”, comentó la actriz, para luego referirse a la posibilidad de llegar al altar con él o convertirse en padres. Según señaló, ambos se encuentran en una etapa de crecimiento personal y profesional, por lo que no han pensado en matrimonio o hijos.

“Los dos sabemos que somos muy jóvenes, tenemos la misma edad, 24 años, sabemos que aún hay muchas metas personales por lograr, y nos apoyamos mucho, ahora la idea es ayudar al otro a crecer, y ya en un futuro veremos, por ahora no hablamos de matrimonio o hijos, soy muy joven para hablar de eso, no estoy lista aún”, añadió.