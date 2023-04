Exfiscal implicado en corrupción, el único que recuerda a Patricia Benavides en clases de doctorado de UAP

Alberto Rossel, un exfiscal investigado por corrupción, es el único excompañero de doctorado que recuerda haber compartido aula con la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, cuya tesis para optar por el grado se encuentra no habida.

Denunciado por suplantar identidades e investigado por tráfico de influencias y patrocinio ilegal, Rossel fue el único letrado —de un grupo de ocho— que afirmó a Hildebrandt en sus trece que la titular del Ministerio Público asistió a su misma clase.

Según un informe publicado este viernes por el semanario, el exmagistrado aceptó una entrevista presencial que finalmente canceló.

Horas después, envió un mensaje en el que afirmó que había visto en su aula “no solo a la doctora [Benavides], sino también a otros fiscales y magistrados del Poder Judicial”. El medio le soliticó otros nombres que recordaba, pero no respondió más.

En 2009, la UAP ofrecía “cursos de actualización” para obtener títulos de doctor. Al programa podían postular únicamante personas que hubieran terminado sus estudios de posgrado en otra universidad y quisieran obtener el cartón de forma exprés.

La oferta incluía un taller de cuatro meses, que abrazaba a 15 alumnos y se dictaba los sábados —de 9:00 a 14:00 horas—, por unos 5,000 soles, según el semanario.

Fiscal Patricia Benavides no ha hecho pública la ubicación de sus tesis.

“A esa señoran no la he visto nunca”, dijo un excompañero de Patricia Benavides, que obtuvo su título con la tesis “El principio de oportunidad en la investigación preliminar y su aplicación en los delitos de lesiones culposas”, expuesta en diciembre de 2009 y por la que la UAP le concedió una mención magna cum laude, un rendimiento muy destacado.

Las declaraciones de los abogados, exmagistrados y fiscales en funciones que participaron en la entrevista son parecidos: “No la conozco. En esa clase nunca la vi”, “Eso es pedirme demasiado. No me acuerdo de ella”, “Fueron varias las personas que fuimos a hacer la tesis a Alas Peruanas. Eran expeditivos. Graduarse es caro, ellos daban las facilidades. Me calificaron bien, pero no magna cum laude”.

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) investiga a Benavides, quien lidera los casos abiertos contra Pedro Castillo y Dina Boluarte, por sus títulos académicos. por presuntas irregularidades en los cambios del equipo especial Cuellos Blancos, que sigue una red de corrupción en la Judicatura; y por usar su cargo para beneficiar a su hermana en una investigación sobre presuntos sobornos para liberar a reos imputados por narcotráfico.

Si comprobara que la tesis no existiera o es una farsa, su destitución sería inmediata. “Toda mi vida personal y profesional siempre ha sido y será con respeto a la ley, por eso soy fiscal. Seguiremos investigando y trabajando en beneficio de la ciudadanía, pese a quien le pese”, ha dicho la magistrada, sin abundar explicaciones ante los cuestionamientos.