Gerente de Sporting Cristal defendió a Brenner Marlos de las críticas por bajo rendimiento

Brenner Marlos tiene tres goles en Sporting Cristal hasta el momento.

El presente de Sporting Cristal no es el mejor tras la última derrota por 4-2 frente River Plate por la Copa Libertadores. Ello provocó críticas hacia el equipo de Tiago Nunes y el señalamiento en contra del ariete brasileño Brenner Marlos. El delantero está siendo duramente cuestionado debido a su bajo rendimiento con la camiseta ‘celeste’, hasta el momento no anota en el torneo internacional y solo tiene tres goles en la Liga 1. La efectividad no le está acompañando. Sin embargo el gerente deportivo de la institución rimense, Guido Bravo, respaldó el desempeño del futbolista.

Te puede interesar: Sporting Cristal y el complicado fixture para tentar el título del Torneo Apertura

El puesto de centrodelantero ha sido el ‘talón de Aquiles’ de Cristal en los últimos años, los que llegaron no dieron la talla y duraron poco: Marcos Riquelme en 2021 y John Jairo Mosquera en 2022. El último atacante que sí fue goleador era Emanuel Herrera, fue su máximo artillero en los años 2018 y 2020.

“Sé que existe críticas por el ‘9′, pero Brenner fue una decisión consensuada en el club, creemos que nos puede mostrar un mejor nivel como lo ha hecho ya, durante el proceso de pretemporada y en los partidos de Liga 1. Sé que tiene una mejor versión para mostrarnos y la directiva confía en él”, declaró Guido Bravo, directivo del club del Rímac, para en radio Ovación.

Te puede interesar: Noticias de Sporting Cristal hoy, martes 18 de abril: la palabra de Yoshimar Yotún y la duda en ataque de River Plate

El gerente también se refirió a las derrotas ante Fluminense y River Plate en las dos primeras fechas de la Copa Libertadores. Aseguró que todo cambiará frente al club The Strongest, próximo rival que enfrentarán el martes 2 de mayo a las 21:00 horas en el estadio Nacional de Lima.

“Los dos primeros partidos han sido sumamente difíciles, ya sabíamos que los rivales más duros iban a ser los dos primeros con quien nos íbamos a enfrentar. A pesar de que hicimos un primer tiempo sobrio y que nos fuimos con un empate, emocionalmente nos costó mucho, nos costó levantarnos de los goles rápidos del segundo tiempo y con Fluminense el equipo dio todo, pero hay que saber que estos rivales compiten en las dos mejores ligas de Sudamérica. El mensaje que quiero dar es de calma y mesura, nos toca un partido con The Strongest que nos tenemos que hacer fuertes y tenemos que ganarlo, sacando adelante ese partido el panorama puede cambiar radicalmente”, añadió.

El cuadro peruano perdió 4-2 ante el 'millonario' por el torneo internacional. (Video: ESPN).

Más detalles de Sporting Cristal

Lesión de Irven Ávila: “Los casos de Loyola y Ávila fueron desafortunados, Nilson en el calentamiento sintió molestias musculares, esperemos que después de la resonancia lo tengamos recuperado y podrá estar en los siguientes, mientras que Ávila tiene un desgarro y estará fuera algunas fechas”.

Te puede interesar: Sporting Cristal vs River Plate: la última vez que un club peruano sumó en el Monumental por Copa Libertadores

La posibilidad de que Fernando Pacheco regrese a Cristal: “Tengo reuniones con Pacheco como con todos los jugadores cedidos por el club, es una manera de estar cerca de ellos a pesar de ser cedido. No tenemos planes que Pacheco vuelva en este momento. El plan es que pueda tener los minutos”.

Habrán refuerzos para el Torneo Clausura: “Estamos en toda la planificación del mercado que viene, sabemos que es un mercado importante, pues es la definición del campeonato, por lo que estamos trabajando con el área de scouting y con el comando técnico para definir los perfiles de las contrataciones”.

Jugadores en observación constante: “Las evaluaciones las hacemos siempre independientemente del resultado, en la victoria, empate o derrota se ve y el balance hasta el momento es positivo. El talón de Aquiles es que no hemos podido sacar adelante partidos de Liga 1, que debimos hacerlo”

Fixture de Sporting Cristal en Copa Libertadores

- Fecha 3: Sporting Cristal vs The Strongest (Martes 2 de mayo / 21:00 horas / estadio Nacional de Lima / ESPN)

- Fecha 4: Sporting Cristal vs River Plate (Jueves 25 de mayo / 19:00 horas / estadio Nacional de Lima / ESPN)

- Fecha 5: The Strongest vs Sporting Cristal (Miércoles 7 de junio / 21:00 horas / estadio Hernando de Siles / ESPN)

- Fecha 6: Fluminense vs Sporting Cristal (Martes 27 de junio / 19:00 horas / estadio de Maracaná / ESPN)