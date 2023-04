Zurdazo de Pablo Sabbag desde fuera del área y Alianza Lima cerca del primero ante Libertad

El delantero colombiano sorprendió con pegada en Asunción por Copa Libertadores. (Video: ESPN).

Alianza Lima casi anota el primero en Paraguay. En el encuentro ante Libertad por la fase de grupos de Copa Libertadores 2023, el máximo goleador del equipo ‘blanquiazul’, Pablo Sabbag, probó suerte desde fuera del área y su remate pasó cerca de la portería local.

Te puede interesar: Pablo Sabbag analizó a Libertad y reveló la estrategia de Alianza Lima para duelo por Copa Libertadores

A los 15 minutos del compromiso, recién superado el primer cuarto de hora, el bicampeón de la Liga 1 tuvo su primera aproximación a la retaguardia paraguaya. El lateral izquierdo Mathías Espinoza se disponía a salir con balón jugado desde su propio campo, pero un mal control derivó en el ataque victoriano.

Aldair Rodríguez notó el error de su contrincante, tirándose al suelo para recuperar el esférico, algo que finalmente consiguió. Su botín logró impactar la redonda y esta quedó suelta cerca al área del elenco ‘gumarelo’. Andrés Andrade corrió raudamente a por la pelota, pero su compatriota Pablo Sabbag fue más rápido y sin titubear sacó un gran disparo con su pierna hábil.

Te puede interesar: La espectacular racha goleadora con la que llega ‘Tacuara’ Cardozo para enfrentar a Alianza Lima por Copa Libertadores

El zurdazo del ‘Jeque’ provocó el vuelo del guardameta uruguayo Martín Silva, quien no ha encajado tanto alguno en cinco de sus últimos seis cotejos. El ex Equidad no perdió el tiempo en lamentos y aplaudió a sus compañeros por el esfuerzo desplegado en los primeros compases del duelo en el estadio Defensores del Chaco. Su entrenador, Guillermo Salas hizo lo propio y dedicó algunas palmas a sus futbolistas.

Noticia en desarrollo...