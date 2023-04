Últimas noticias de Alianza Lima hoy, viernes 21 de abril: itinerario, palabras de Christian Cueva y Pablo Sabbag en el once ideal de la Copa Libertadores

Las últimas noticias de Alianza Lima.

Hoy viernes 21 de abril, hay varias noticias referentes a Alianza Lima, club que vive horas felices desde que quebró la racha de 30 partidos sin ganar en Copa Libertadores. Uno de los referentes del cuadro ‘íntimo’, Christian Cueva, dio sus impresiones tras la épica victoria en Asunción, donde se quedó en el banco de suplentes.

Por otro lado, Pablo Sabbag recibió un reconocimiento de Conmebol por su actuación frente a los ‘guaranís’, en la que marcó su sexto gol con la camiseta ‘blanquiazul’. Además, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) dio a conocer el día y hora de las próximas cuatro fechas de la Liga 1, así como la programación de los partidos pendientes del cuadro ‘íntimo’.

Palabra de Christian Cueva

A su arribo al aeropuerto Jorge Chávez, el mediocampista Christian Cueva se mostró contento por el triunfo de Alianza Lima sobre Libertad. A pesar que ‘Aladino’ se quedó en la banca de suplentes, se mostró contento por el esfuerzo de sus compañeros y reveló que su suplencia no le impidió disfrutar de la victoria.

“Estoy feliz por todo lo que estamos viviendo. Lo disfruté de afuera, lo sufrí, solamente me queda agradecer a todos mis compañeros, comando técnico y directivos por confiar en mí. El vestuario de Alianza Lima siempre es una fiesta, siempre es alegría, estoy muy contento de haber regresado al equipo de mis amores. Por ser un equipo grande, tenemos la obligación de pelear de igual a igual en cualquier cancha, del mismo modo en el torneo local. Tomamos esta victoria con mucha humildad, y vamos a trabajar por seguir en el mismo camino”, declaró.

A su arribo al aeropuerto Jorge Chávez, 'Aladino' se mostró agradecido con sus compañeros y comando técnico por los momentos de alegría que vivió al romper la racha de partidos sin ganar en Copa Libertadores.

Pablo Sabbag en el once ideal de la Copa Libertadores

El golazo y brillante actuación del ariete Pablo Sabbag contra Libertad, le valió para ser incluido en el once ideal de la segunda fecha de la Copa Libertadores. El colombiano figura como delantero por derecha junto a Pedro del Flamengo y Dorlan Pabón de Atlético Nacional, quien le marcó un triplete a FBC Melgar.

El resto del equipo está conformado por el portero Bento de Atlético Paranaense, Valentín Barco de Boca Juniors, Nino de Fluminense, Gustavo Gómez de Palmeiras, Javier Cabrera de Argentinos Juniors, Fernando Gaibor del Barcelona de Guayaquil, Junior Sornoza de Independiente del Valle y Esequiel Barco de River Plate, quien marcó y fue figura en la victoria 4-2 sobre Sporting Cristal.

Es la segunda vez que los ‘íntimos’ tienen a un futbolista en el once ideal, ya que en la primera fecha el portero Ángelo Campos se llevó este reconocimiento por su actuación contra el ‘alviverde’.

Pablo Sabbag en equipo de la fecha de la Copa Libertadores.

El itinerario de Alianza Lima

El plantel de Alianza Lima no tendrá mucho tiempo para festejar su victoria en Copa Libertadores sobre Libertad, pues ahora deben poner la mente en el partido contra Unión Comercio del domingo 23 de abril en el estadio Municipal Carlos Vidaurre de Tarapoto. Como la Federación Peruana de Fútbol (FPF) no aceptó la solicitud para reprogramar el encuentro, los dirigidos por Guillermo Salas no tendrán mucho margen de recuperación, debido a que arribaron a Lima el viernes 21, y el sábado 22 por la mañana viajarán a la ciudad de San Martín.

Por otro lado, los ‘íntimos’ conocieron el día y hora de sus encuentros correspondientes por las fechas 2, 15, 16 y 17 del Torneo Apertura, así como el duelo pendiente contra César Vallejo por la jornada 6:

Primero recibirán a Carlos A. Mannucci el domingo 7 de mayo a las 20:00 horas. En el mismo horario harán lo propio frente a los ‘poetas’ y Deportivo Municipal el miércoles 10 y domingo 14 respectivamente. Posteriormente, visitarán a FBC Melgar el viernes 19 a las 18:30 horas y el domingo 28 chocarán en Matute contra Deportivo Binacional a las 20:30 horas.