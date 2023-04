Sergio Peña fue detenido por conducir en estado de ebriedad, según medios de Suecia

Sergio Peña fue detenido por conducir en estado de ebriedad. (Foto: composición EFE/ Expressen)

Sergio Peña, habitual integrante de la selección peruana, protagonizó un episodio extrafutbolístico el último martes 18 de abril. El jugador de Malmo FF fue detenido en Suecia por conducir en estado de ebriedad. Tres días después, el deportista reconoció falta y en una entrevista con un medio local, pidió disculpas por lo ocurrido.

De acuerdo con información vertida por medios suecos, el futbolista de 27 años registraba 1,3 gramos de alcohol por litro de sangre al momento que fue intervenido por las autoridades. Esto excedía los 0,2 permitidos por las leyes de dicho país europeo. Además, de acuerdo con el portavoz de la policía, Filip Annas, el incaico manejaba a 70 kilómetros por hora en una carretera con límite de 40.

El canterano de Alianza Lima explicó los motivos que lo llevaron a quebrantar las normas suecas. “Estaba cenando con un amigo. Comimos y hablamos de muchas cosas. Bebimos unas copas de vino y después de la cena conduzco a casa. Sé que no es bueno, no lo volveré a hacer”, fue la justificación dada por ‘Peñita’ al diario Expressen.

Peña Flores admitió que su accionar no fue el correcto y lamenta el momento que atraviesa, remarcando que intenta superar el impasse por su familia. “La situación no es la mejor. Pero estoy aquí porque juego al fútbol y sigo trabajando. Tengo una familia e intento no pensar demasiado en esto”.

Medios suecos hicieron eco de la noticia. (Foto: captura Sport Bladet)

El nacido en Lima dijo que ya conversó con el plantel, así como con su director técnico, Henrik Rydström, esperando que su caso no afecte el presente deportivo de la institución. “Soy un hombre. He hablado con mis compañeros y con el club. También he hablado con el entrenador. Lo importante es que esto no afecte al equipo”.

Agradeció que Malmo no lo haya separado del primer equipo, permitiendo que pueda entrenar con normalidad. “El hecho de que siga entrenando y jugando ya es suficiente, es bueno. Soy un jugador profesional y estoy aquí por el Malmo. Ha pasado esto y tengo que centrarme en los partidos y trabajos”.

En el mismo sentido, mostró gratitud para quienes le enviaron mensajes de apoyo pese a su error. “Muchos lo saben y me mandan mensajes demostrando su apoyo. Pero, por supuesto, hice mal. Está claro que no estuvo bien, pero a veces la gente comete errores. Soy humano”.

Por último, evitó referirse a su situación legal. “Depende de mi abogado y de la policía. No puedo comentar sobre eso”. La pena máxima para esta falta es dos años de cárcel.

Sergio Peña llegó a Malmo FF en 2021. (Foto: Andreas Hillergren/TT)

Malmo FF se pronunció por caso Sergio Peña

Pese a que Sergio Peña entrena con normalidad, Malmo FF no ha pasado por alto el incidente y el director deportivo del tradicional cuadro sueco, Daniel Andersson, aseguró que han tomado medidas disciplinarias contra el peruano. “Hemos actuado. Hemos hablado con él. Está profundamente arrepentido. Tomamos medidas disciplinarias”, declaró al propio Expressen.

El conjunto ‘celeste’ volverá a los terrenos de juego el lunes 24 de abril por la cuarta fecha de la Allsvenskan (primera división sueca). Defenderán su liderato en el torneo enfrentando al Norrkoping desde las 12:10 horas de Perú en el Eleda Stadium.