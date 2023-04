Leonard León explotó contra Magaly Medina: “Defiendes a los que se prestan a tu circo”

Leonard León despotrica en contra de Magaly Medina. (Captura)

Leonard León no se quedó callado y arremetió en contra de Magaly Medina, quien no dudó en criticarlo en la última edición de su programa por no haber pagado la deuda que aún mantiene con Karla Tarazona por la pensión de alimentos de sus hijos. El cumbiambero utilizó sus redes sociales y expresó toda su molestia con las palabras de la popular ‘Urraca’, ya que fue tildado de mal padre y hombre.

Y es que, en los últimos días, el cantante y la conductora de ‘Préndete’ han acaparado las portadas de los medios de comunicación luego de que la jueza Clara Peña ordenara su impedimento de salida hasta que pague por completo lo que le debe a la madre de sus dos hijos, una suma que ascendería hasta los a 78 mil soles. Ante ello, Leonard León señaló que apelaría dicha sentencia y pediría la reducción del monto mencionado, pues él habría cumplido con los pagos durante varios meses.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, el cantante de cumbia publicó varios párrafos donde despotricaba de la conductora de espectáculos y su trabajo en la pantalla chica. El artista nacional comenzó asegurando que la figura de ATV solo se dedica a desinformar a los televidentes.

“Como siempre esta bocona y su programa de pacotilla, desinforma al público y habla lo que le conviene. Yo no necesito tener una cámara a mi lado para demostrar lo que hice en pandemia, eso lo hacen los figuretis hambrientos”, se lee en las primeras líneas de su texto.

“Habla de una suma de dinero sin mencionar mis depósitos en todos esos meses. Pone adjetivos a mi persona y de la misma forma te responderé con adjetivos, ya que para mí eres una chupamedias porque soboneas y defiendes a los que se prestan a tu circo“, agregó.

Asimismo, Leonard León le recordó a Magaly Medina que no terminó su carrera universitaria y la comparó con otros periodistas de ATV. Finalmente, criticó a su espacio televisivo. “Voy a repetir lo que siempre dices cuando te dicen algo que es verdad y no te gusta: me zurro en tu opinión. Yo también puedo compararte con los grandes profesionales del periodismo que tienes en el canal, a los que no les llegas ni a los talones. Tu programa no es cultura, es una porquería, del cual comes y vives”.

¿Qué dijo Magaly Medina de Leonard León?

El último 20 de abril, Magaly Medina criticó a Leonard León por el último escándalo que ha provocado las demandas en su contra por parte de Karla Tarazona. La popular ‘Urraca’ sacó cara por la conductora de Panamericana TV y el esfuerzo que ha hecho por mantener a sus hijos durante la pandemia. Además, se mostró a favor de su impedimento de salida.

“Recuerdo que en pandemia Karla vendía alcohol, cosa que él no hizo. Solo decía que no tenía trabajo y no sabía de dónde sacar plata. Así como Christian Domínguez, él mismo repartía los chifas casa por casa en la época más duras de la pandemia”, dijo.

“Leonard es un mal ejemplo de hombre y padre para esas criaturas. Además, es como tantos hombres de este país, egoísta y mezquino. Irresponsables como él hay muchísimos, así que creo que la justicia hace bien en no dejarlo salir del país. Ahora te aguantas que la justicia no quiere que salgas del país, y eso que a los padres que deben la cantidad de dinero que él debe, la mayoría de ellos termina en prisión. Debería callarse la boca y no andar insultando a las mujeres que reclaman algo para sus hijos”, concluyó.