Angie Jibaja seguirá tratamiento en Chile y hace mea culpa tras escándalos: “Estoy muy arrepentida”

Angie Jibaja seguirá tratamiento en Chile y hace mea culpa tras escándalos. (Willax TV)

Angie Jibaja viajó a Chile para reencontrarse con su madre, quien se encuentra radicando en dicho país desde hace varios años. La exmodelo aseguró que estaba muy arrepentida por todo el daño que le ha ocasionado y decidió buscarla para pedirle disculpas. A través de sus redes sociales, comunicó a sus seguidores que se encontraba en tierras chilenas.

La noticia generó que el programa ‘Amor y Fuego’ se comunicara con la popular ‘Chica de los tatuajes’ para conocer más detalles de su estadía en el extranjero. Frente a las cámaras de televisión, la exchica reality volvió a disculparse con su mamá y señaló que necesitaba del apoyo de su familia para seguir adelante. Además, confesó que continuará con su tratamiento contra las adicciones en Chile.

Recordemos que, el programa de Magaly Medina difundió imágenes de Angie Jibaja recayendo en el mundo de las drogas en febrero de este año. Poco después, la actriz protagonizó un escándalo al acusar a un sujeto de golpearla e intentar abusar de ella. Sin embargo, el mismo hombre la denunció por, supuestamente, robarse a su mascota y golpearlo.

“Me hacía falta la familia, me hace falta mucho este núcleo (...) Estoy justo en pleno tratamiento. Estoy feliz y contenta”, dijo Jibaja, para luego contar que se sentía muy deprimida. ”Estuve muy sola, muy perdida, sentía una pena tan grande en mi corazón, estaba tan deprimida que realmente no tenía ganas de reírme, de salir, de mostrarme, no tenía ganas”.

“Realmente en ese momento me dejé llevar por mis emociones, por la ira y la cólera. Definitivamente, estoy completamente arrepentida y ahora estoy agradecidísima (con mi madre) porque nunca me dejo (...) Han sido circunstancias, yo estoy enferma, me estoy sanando y la verdad que lo que más quiero es estar bien. Yo estoy aquí continuando con mi tratamiento”, agregó.

En otro momento, Angie Jibaja contó que su madre la está ayudando en su paso a la recuperación. “Está haciendo de enfermera. Me está pasando mis medicamentos. Estoy fuerte Yo estoy lista para un toxicológico cuando quieran ah”, acotó.

Angie Jibaja continuará con tratamiento para sus adicciones en Chile. (Captura)

Vivirá en Chile

Ante de contar la comunicación con el magazine de Willax TV, Angie Jibaja fue consultada sobre el tiempo que permanecerá en Chile. La exmodelo sorprendió al contar que su madre le ha regalado un pequeño terreno para que comience con la construcción de su casa,

“Mi mamá tiene una casa súper grande y tiene un esposo muy lindo. Los dos me han acogido bien, por ejemplo, me están dando un pedazo de terreno allá. Lo máximo porque voy a poder hacer mi casita como quiero y vamos a ver que me deparará el futuro“, sentenció.

Angie Jibaja pierde juicio contra Carlos Cacho

Angie Jibaja aseguró en el año 2019 que Carlos Cacho fue la persona que la inició en el mundo de las drogas cuando ella tenía 16 años. El maquillador no se quedaría de brazos cruzados y de inmediato la demandaría por difamación, resultando ganador de esta denuncia.

Cathy Cachay, abogada del estilista, indicó que la exmdelo fue condenada a dos años de pena privativa de la libertad, la misma que se suspendió condicionalmente por el periodo de prueba de un año bajo ciertas reglas de conducta.

La ‘Chica de los tatuajes’ también deberá pagar 120 días multa, que equivalen a 1025 soles, monto que será abonado a favor del Estado. Por otro lado, señala que deberá pagarle al maquillador 10 mil soles bajo el concepto de reparación civil.