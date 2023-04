Miraflores: Sobrevuelo de aviones de guerra en cielo limeño sorprendió a vecinos

El estruendo de aviones de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) generó susto en vecinos de Miraflores.

El sorpresivo sobrevuelo de aviones de guerra en cielo limeño, por horas de la tarde, causó preocupación e indignación de los vecinos en diversos distritos de la capital, debido a que el estruendo de las naves ha afectado la tranquilidad de las personas y sus mascotas.

Te puede interesar: Ministra de Cultura aseguró que LUM reabrirá sus puertas en los próximos días

Los ciudadanos a través de Twitter compartieron varios videos donde se observa el sobrevuelo de aviones Mirage a pocos metros de edificios en el corazón de Miraflores. Estos vehículos le pertenecerían a la Fuerza Aérea del Perú (FAP).

Un residente del distrito de Miraflores, a través de su red social, emplazó a las autoridades que dichas prácticas aéreas no deben realizarse en zonas urbanas de Lima, ya que genera miedo y confusión en la población.

Te puede interesar: Los pilotos españoles duermen mal y tiene más probabilidades de tener cáncer de piel y próstata

“Amigos de la FAP, ¿a ustedes les parece medianamente razonable manden aviones de combate a sobrevolar la ciudad, a tan poca distancia? Niños asustados, alarmas reventando”, reclamó el internauta.

Otro usuario reportó que dichas naves llevaron más de una hora sobrevolando el cielo limeño, sin que ninguna institución oficial del Gobierno explique de lo que sucedía en la ciudad. Estos vuelos también se apreciaron en otros distros como Surco y La Molina.

Te puede interesar: AFAC investigará el accidente entre dos aviones en el AICM

“¿Por qué hay tantos aviones sobrevolando por Miraflores? Que feo sonido. No sé si serán varios, pero han pasado a vuelo rasante más de 20 veces. Hay varios aviones militares sobrevolando la ciudad de Lima. El sonido a vuelo es fuerte y activa las alarmas de los carros”, comentó un indignado vecino.

Reportaron vuelos de aviones a pocos metros de edificios en Miraflores. Fuente: Twitter.

Exhibición aeronáutica en Lima

En las redes sociales los ciudadanos indicaron que el motivo del sobrevuelo de aviones sería porque se están preparando para el ‘Encuentro Aeronáutico BALPA-2023′ que se realizará el próximo domingo 23 de abril.

Ante ello, los usuarios en redes trataron de mostrar su tranquilidad y calmar a los demás cibernautas. “Parece que lo han sacado a pasear o a practicar para algún desfile. Porque para otra cosa ya no sirven”.

“Parece que una exhibición sería la razón por el sobrevuelo de aviones militares por varios Distritos de Lima. No es nada confirmado, pero muy mal por parte del Ministerio de Defensa en no avisar, poniendo en alerta a la población”, comentó una usuaria.

Aviones sobrevolaron en San Borja

Otros internautas compartieron: “Parece que lo han sacado a pasear o a practicar para algún desfile. Porque para otra cosa ya no sirven”, “Mirage de la FAP sobrevolando la ciudad…”, “Sí, para que no se oxiden, pero publiquen algo, al menos como para no asustarnos”.

Aviones sobrevuelan San Borja

Este jueves, los internautas reportaron que aviones de la FAP también sobrevolaron el distrito de San Borja, generando sorpresa en los vecinos, quienes confundidos no sabían de lo que venía ocurriendo en el cielo limeño.

Según fotografías publicadas por el periodista Marco Aquino, se apreciaron un grupo de avionetas, al parecer se trataba de un nuevo entrenamiento para una actividad programada para el fin de semana por . Hasta el momento, el Ministerio de Defensa no se ha pronunciado oficialmente sobre los vuelos reportados por la tarde en cielo limeño.