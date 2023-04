Magaly Solier explicó por qué rechazó actuar en ‘Transformers’: “Fueron cuestiones psicológicas”. | TikTok.

Magaly Solier es considera una de las mejores actrices del Perú. Su talento la ha llevado a participar en diferentes películas que se han grabado en el extranjero, por lo que durante años fue muy solicitada por más de una producción.

Sin embargo, en los últimos años, una serie de problemas familiares y personales, provocó que pierda la tenencia de sus hijos, ocasionando que la artista ayacuchana tenga un importante retroceso en su carrera.

Tras haber protagonizado más de un escándalo, Magaly Solier se animó a brindar una entrevista para un medio periodístico de Ayacucho, donde sorprendió a más de uno al revelar que rechazó participar en ‘Transformers’.

De acuerdo a sus propias declaraciones, ella hizo casting para obtener un papel en esta película de Hollywood, el cual pasó con gran éxito, pero que finalmente tuvo que dar marcha atrás por sus problemas familiares.

“Yo iba a estar en ‘Transformes’, ellos ya filmaron en Cusco, ya pasó. No pudo por cuestiones de problemas familiares. Para estar en ‘Transformers’ hay que hacer casting y en ese casting seleccionan a los actores y actrices. Una vez pasas el casting, hay que sentarse a negociar, pero yo no, sino mi manager”, comentó.

Asimismo, aceptó que en ese tiempo no estaba pasando por un buen momento psicológico, además que los escándalos que había protagonizado no era la imagen que quería proyectar a nivel internacional.

“Cuando tuve problemas en ese entonces, rechacé a ‘Transformers’, ya no estuvo dentro. No lo integro por cuestiones psicológicas, imagen, sobre todo, porque ellos cuidan mucho su imagen. Una cosa es Magaly Solier y otra cosa es ‘Transformers’, eso nadie lo sabe”, señaló.

Finalmente, Magaly Solier indicó que no deseada ingresar a ‘Transformers’ en su peor momento, reconociendo que en aquel año se sentía débil mentalmente, por lo que no estaba preparada para afrontar a la prensa.

“El problema es cuando no te das cuenta si es que te conviene o no te conviene. No te conviene ingresar a ‘Transformers’ o al mundo de Hollywood cuando estás débil, no puedes ingresar así”, sentenció.

Magaly Solier está recibiendo ayuda por parte del Ministerio de la Mujer tras sus últimas apariciones en la vía pública. (Composición Infobae)

Exesposo de Magaly Solier renunció a pensión de alimentos

Erick Plinio Mendoza, exesposo de Magaly Solier, señaló que renunciará a continuar exigiendo una pensión de alimentos a la actriz debido a su delicado estado de salud. Asimismo, se animó a enviarle un mensaje deseándole su pronta recuperación.

“Ahora es tiempo de reflexión. Que ahora pensemos no solo en nosotros, sino en nuestros niños que nos necesitan emocionalmente fuertes y bien de salud… y decirle que renunció al tema de pensión de alimentos que no se preocupe, que se recupere, renuncio a todas las propiedades que ella tiene, que se quede con todo”, señaló para Día D.