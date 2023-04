Eliane Karp sostiene que a Alejandro Toledo “lo quieren meter preso y que muera sin juicio”

Eliane Karp cuestiona el proceso de extradición del expresidente Alejandro Toledo.

Ante la inminente extradición del expresidente Alejandro Toledo al Perú para responder por un soborno de 35 millones de dólares que la empresa brasileña Odebrecht le entregó a cambio de la licitación de los tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica durante su gobierno, quien ha salido a cuestionar todo el proceso es Eliane Karp.

La exprimera dama señaló en breves declaraciones a Willax que el objetivo de la justicia peruana es meter preso a Toledo. Además, deslizó la posibilidad de que tampoco habría un juicio para que su esposo responda por los presuntos delitos de lavado de activos y colusión que se le imputa en el marco del caso Odebrecht.

“Meterlo preso (a Toledo) y que se muera y que nunca haya juicio, porque juicio no va a haber, porque han decidido armar toda una farsa, todo un texto, y un discurso falso, no quieren escuchar la defensa”, anotó Karp al programa de la periodista Milagros Leiva que tuvo la exclusiva.

Como es público, el juez Thomas S. Hixson que dispuso que el expresidente Alejandro Toledo se entregue este viernes, a las 11 de la mañana, en la Corte de San José de San Francisco. Esta decisión se dio luego que el Noveno Circuito de California negara la moción presentada por el expresidente para una nueva audiencia de reconsideración de su extradicción.

Sin embargo, en las últimas horas, se conoció que la defensa legal de Toledo Manrique ha presentado un nuevo recurso con el fin de paralizar el proceso de retorno a nuestro país.

Los abogados privados de Toledo Manrique en suelo norteamericano, David Bowker y Kelsey Quigley, se apersonaron este jueves a la Corte de Columbia, ubicada en el Estado de Carolina del Norte, para dejar una moción de urgencia con el fin de que su patrocinado no sea detenido por las autoridades. El oficio fue dirigido a la magistrada Beryl A. Howell, quien deberá ser la encargada de evaluar este pedido.

“El señor Toledo ha presentado posibilidad de éxito en los méritos de su moción de reconsideración. Incluso si él no hubiera hecho tal demostración, sin embargo, la Corte debería conceder la suspensión por su moción presenta “serios cuestionamientos legales”, Toledo se expone a un irreparable daño sin la suspensión”, se lee en el documento de trece páginas al que diario El Comercio accedió.

Además, los letrados alertaron que existe la alta posibilidad de que el expresidente Toledo muera en la cárcel sin enfrentar los cargos por los presuntos delitos de lavado de activos y colusión al ser acusado de recibir un soborno de 35 millones de dólares por la constructora Odebrecht a cambio de la licitación de los tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica.

Recurso de emergencia presentado por la defensa legal del expresidente Alejandro Toledo.

“Toledo también enfrenta un irreparable daño en Perú. Allí él sufrirá los abusos y violaciones de derechos humanos, incluyendo una prolongada detención y vulneración al debido proceso, así como las duras condiciones de las cárceles humanas. E incluso una cruel, inhumana y degradante trato o peor por parte de las autoridades peruanas. Toledo tiene 78 años, una salud y un estado mental disminuido. Él no podría sobrevivir lo suficiente si es detenido en Perú”, agrega el recurso.

Contradicciones

Esta moción de urgencia de los abogados privados Bowker y Quigley echa por tierra lo que se le comentó ayer al juez Hixson. Ayer, durante una audiencia, preguntó a la defensa de oficio del expresidente Toledo si iban a considerar más días de aplazamiento para el proceso de extradicción. En respuesta, se indicó que no se buscaría intentarlo en el Noveno Circuito de California.

Además, el abogado Roberto Su, quien representa al expresidente Toledo en Lima, había señalado ayer que se entregaría a las autoridades.

“Ya no hay recursos contra esta decisión de última instancia. No ha habido una decisión favorable y ya no hay otro mecanismo procesal para planear una impugnación o retraso. Entiendo que [mi patrocinado] estará recluido a la espera que se culminen los trámites administrativos, [que tardarán] tres, cuatro días”, precisó a Exitosa.