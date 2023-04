Christopher Gianotti reveló cómo la pandemia le cambió la vida: “Pude recuperar a mi familia”

Christopher Gianotti reveló cómo la pandemia le cambió la vida. (YouTube)

Christopher Gianotti estuvo como invitado en el canal de YouTube de Renzo Schuller, donde habló de su relación con Úrsula Boza y otros temas personales. Durante la entrevista, el actor contó cómo la pandemia por la COVID-19 logró cambios significativos en su vida. Si bien, el youtuber reveló que sufrió por su economía, también tuvo grandes satisfacciones.

“Si tuvieras que mencionar 1 minuto en el cual sientes que tu vida puede haber cambiado de alguna u otra forma, ¿cuál sería?“, preguntó el conductor de ‘Esto es Guerra’ y a lo que el creador de contenido confesó que la cuarentena por el coronavirus trajo a su vida la oportunidad de reencontrarse a sí mismo y dejar algunos vicios.

“La pandemia, totalmente. Va a sonar extraño, pero la pandemia me trajo muchas cosas buenas y muchas desgracias económicas. Trajo una quiebra total y quedé con un cerro de deudas, pero me trajo el reconocimiento de mi ser, me volví a encontrar conmigo porque yo andaba perdido por ahí de bar en bar”, comenzó diciendo Gianotti.

Christopher Gianotti resaltó que durante el tiempo que estuvo en confinamiento, aumentó sus conocimientos estudiando más de un curso y leyendo muchos libros. Además, contó que logró superar la depresión y la ansiedad, dejando de lado los medicamentos que ingería para sentirse bien.

“Pude recuperar a mi familia que era lo más importante. Para mí, la pandemia es un punto de quiebre donde yo empecé tomando 4 o 5 pastillas para la depresión, ansiedad, medicado por el psiquiatra y terminé sin tomar una sola pastilla completamente curado y recuperado”, señaló.

“Aprendí a tocar el ukelele- Estudié análisis financiero internacional, coaching ontológico, programación neurolingüística, community manager. Leí libros que ahora ya ni me acuerdo los nombres de tanto que leía y leía. Lo único que hacía en pandemia era eso”, agregó.

Cabe mencionar que, en más de una oportunidad, el actor ha mencionado lo valioso que era para él reconciliarse con Úrsula Boza y seguir construyendo una familia unida. Ambos anunciaron que retomaron su relación sentimental a principios del mes de febrero y ahora se encuentran enfocados en fortalecer su amor.

Christopher Gianotti estudió varios cursos y dejó medicamentos tras la pandemia. (Captura)

Christopher Gianotti y Úrsula Boza explicaron los motivos de su reconciliación

Úrsula Boza explicó que la decisión de regresar no fue por un tema de tener la familia completa o por sus hijas, sino por decisión propia y que están convencidos de que esta vez funcionará porque ambos han sanado heridas del pasado.

“Acá nos hemos vuelto por nuestras hijas, hemos vuelto por decisión propia de cada uno, porque si hubiésemos vuelto por las bebés sin quererlo del todo, en algún momento esto iba a reventar. Por eso cada uno ha hecho su chamba de manera individual... nos juntamos a trabajar y reconocernos mutuamente”, indicó.

Por su parte, Christopher Gianotti comentó que fue él quien dio el primer paso para regresar con Úrsula; sin embargo, ella se tomó su tiempo, ya que tiene dos hijas de por medio y siempre pensó en la estabilidad de su familia.

“Ya, he contado antes, que soy un poquito acalorado, obviamente ver a una mujer hermosa, siempre linda, pero ella siempre me choteaba. Me había dado cuenta todo lo que habíamos vivido, que parte (de la separación) fue mi culpa y no quería perderme la gran mujer que es ella. Traté, traté y fueron varios meses de estar ahí, pero sabía que en el fondo había mucho amor. De hecho, entendimos que nos separamos muchas veces no por falta de amor, sino porque la vida es difícil”, puntualizó.