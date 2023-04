Tula Rodríguez cree que Mark Vito no debe ingresar a ‘Esto es Guerra’: “Mi hija lo vería como el tío”

Tula Rodríguez no cree que Mark Vito deba ingresar a ‘Esto es Guerra’. (América TV)

Mark Vito ha causado furor en los últimos días por su radical cambio físico. El exesposo de Keiko Fujimori no solo ha llamado la atención en las redes sociales, sino de varios programas de entretenimiento. Su inesperada transformación generó los rumores de su posible ingreso a ‘Esto es Guerra’, hecho que no sería del agrado de Tula Rodríguez.

Todo comenzó cuando María Pía Copello aseguró que una persona de su confianza le contó que el estadounidense quiere ser parte del programa concurso. Posteriormente, Magaly Medina especuló que el hombre de 47 años se convertiría en chico reality. Eso no es todo, el productor del programa no descartó contar con su participación en el espacio de ‘América TV’.

Este 19 de abril, Tula Rodríguez estuvo como invitada en el set de ‘Mande quien mande’ y fue consultada sobre la probabilidad de ver a Mark Vito en ‘Esto es Guerra’. Aunque muchos se han mostrado de acuerdo con su ingreso al reality, la exvedette opina todo lo contrario.

La conductora elogió su aspecto físico; sin embargo, señaló que Mark Vito no sería el prototipo de chico reality que el público está acostumbrado a ver en ‘EEG’. Además, indicó que su propia hija podría disfrutar del programa y sentir que está viendo a su tío.

“A mí me parece que él se ha puesto muy guapo y todo, pero el prototipo como para ‘Esto es Guerra’ no lo veo. Me parece que es un maduro que se ha puesto guapísimo, bien físicamente, pero siento que EEG lo va a ver mi hija y lo vería como el tío”, expresó.

Sus palabras fueron apoyadas por Laura Borlini, quien también estaba en el magazine. “Está guapo, pero si fuera mi ex y papá de mis hijos, no me gustaría que entre en ese plan. No tiene nada de malo, pero no me gustaría que entre a Esto es Guerra. Ya tiene sus años e hijas. Que le dé oportunidad a los jóvenes”.

Tula Rodríguez considera que Mark Vito no debe entrar al reality. (Captura)

¿Qué dijo el productor de EEG sobre Mark Vito?

El programa de Magaly Medina se comunicó con Peter Fajardo por las fuertes especulaciones sobre el ingreso de Mark Vito a ‘Esto es Guerra’. El productor general del programa no descartó la posibilidad de tener al exesposo de la lideresa de Fuerza Popular entre sus filas de guerreros y combatientes.

“Tú sabes que el formato es un formato que, gracias a Dios, es muy moldeable y si entra él puedo poner a otra persona en el otro equipo a la par para que compita. Es un personaje muy polémico y muy querido a la vez. No me parece tirado de pelos [que ingrese a ‘Esto es Guerra’]”, dijo a Magaly TV La Firme.

“Tendría que conversar con él, solamente lo he visto una sola vez. Porque tú sabes que, a aparte de tener físico, es tener personalidad, sé que físicamente sí, pero un poquito más que eso, él está metido en la política porque tú sabes que todo eso influye en el programa”, acotó.