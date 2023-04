Richard Acuña regresó a Lima sin Brunella Horna tras denuncias de Camila Ganoza

Richard Acuña y Brunella Horna no volvieron juntos a Lima.

Richard Acuña y Brunella Horna se fueron de viaje, luego que la expareja del político peruano, Camila Ganoza, lo denunciara por violencia psicológica, física y económica; y por pensión de alimentos. Este martes 18 de abril, Instarándula difundió imágenes del excongresista en el Aeropuerto de Trujillo, pero sin la compañía de su esposa.

Como se recuerda, el pasado domingo 16 de abril, la rubia modelo fue vista con el hijo de César Acuña en el Aeropuerto Jorge Chávez. Esa fue su primera aparición pública tras las fuertes acusaciones de Ganoza. Se dijo que iban a Chiclayo para luego enrumbar a Trujillo, probablemente para visitar a sus respectivas familias.

Durante el viaje, Brunella Horna se comunicó con ‘América Hoy’ para anunciar, entre lágrimas, su renuncia. “Es una llamada para decirles no adiós, sino un hasta pronto. Es lo más difícil que me ha tocado decidir, porque ustedes saben lo que me ha costado este trabajo”, indicó el lunes 17 de abril.

Ahora, este martes 18 de abril, Richard Acuña fue visto en el Aeropuerto de Trujillo, pero, según la usuaria que lo grabó a lo lejos, no había rastro de la exconductora de ‘América Hoy’.

“Aprovechando que todos estamos concentradísimos en Jossmery y Hurtado, Richard regresa a Lima sin la baby Brune”, escribió el periodista Samuel Suárez sobre las imágenes difundidas.

Todo parece indicar que Brunella Horna prefirió quedarse en Chiclayo para descansar, como así se lo ha recomendado el médico, en compañía de su familia.

¿Qué dijo Brunella Horna sobre Camila Ganoza?

Durante el enlace telefónico con ‘América Hoy’, Brunella Horna fue consultada por las serie de acusaciones que hizo Camila Ganoza contra su esposo Richard Acuña. La rubia modelo prefirió no extenderse en el tema, pues no quería involucrarse más.

“Espero que esto se solucione y se aclare. Se aclare todos los puntos que se han comentado y pare. Se solucione entre ellos, como padres, por el bienestar de la pequeña. Eso es lo que yo espero, lo que yo sueño, por el bienestar de todos, sobre todo de la pequeña y de ellos como padres”, fue lo único que dijo en plena transmisión en vivo.

Brunella Horna se pronuncia sobre la denuncia de Camila Ganoza contra Richard Acuña. La conductora de TV indicó que espera que el tema se aclare pronto por el bien de la menor. América Hoy.

Anteriormente, y a través de un comunicado, Brunella Horna ya le había pedido a la trujillana de 29 años que resuelva sus problemas con Acuña en privado y no en el programa ‘Magaly TV La Firme’ por el bienestar de los hijos que tienen en común.

“Hago un llamado a ambos padres de la menor para que lleguen a un acuerdo y todo esto finalice, utilizando los medios y vías pertinentes en busca del bienestar de la niña, ya que esto no puede continuar ventilándose en programas de televisión. Espero que pronto lo puedan alcanzar y sigan manteniendo esa excelente relación de padres para la crianza de su pequeña”, sostuvo.

En la misiva, resaltó que siente gran cariño y afecto por los cuatro hijos de Richard Acuña. “Deseo que este penoso episodio en el que se han visto envueltos termine pronto por su tranquilidad emocional”, sentenció Brunella Horna.