Partidos de hoy, miércoles 19 de abril: horarios, canales TV y resultados en vivo

Partidos de hoy, miércoles 19 de abril: horarios y resultado en vivo.

Hoy miércoles 19 de abril se llevarán a cabo distintos partidos alrededor del mundo. Por ejemplo, un equipo peruano competirá en la Copa Libertadores. Asimismo, se jugará una fecha más de la Copa Sudamericana. Por último, se conocerán a los dos últimos clasificados a las semifinales de la Champions League.

Sporting Cristal será el único club nacional que tendrá acción en la contienda internacional. El equipo ‘celeste’ se medirá con River Plate en el estadio Monumental de Buenos Aires por la fecha 2 de la fase de grupos del torneo de Conmebol. Los dos clubes se enfrentarán luego de 25 años.

Peruanos y argentinos necesitan una victoria para meterse en la pelea del Grupo D, debido a que en sus debuts cayeron con Fluminense en Lima (3-1) y The Strongest en La Paz (3-1), respectivamente. El elenco brasileño lidera la tabla de posiciones luego de su victoria ante los bolivianos en su segundo partido. Puntaje perfecto para el ‘Flu’ (6 puntos).

Sporting Cristal entrenó en la cancha de Argentinos Jrs. previo a su duelo ante River Plate por la Copa Libertadores.

En cuanto a la Sudamericana, se disputarán tres enfrentamientos. Guaraní vs Danubio, Defensa y Justicia vs América Minerio y LDU Quito vs Magallanes. Este último es del interés del equipo peruano, Universidad César Vallejo, pues se ubican en su grupo.

La Champions League ya tiene a todos sus semifinalistas. Los primeros en clasificar fueron Real Madrid y AC Milán. Y esta tarde entraron Manchester City e Inter. En la eliminatoria, los vigentes campeones se verán las caras con los ingleses. Mientras que en la otra llave chocarán los italianos.

Erling Haaland anotó uno de los tres goles en la victoria de Manchester City ante Bayern Munich por cuartos de final ida de la Champions League. (Reuters)

Partidos de Copa Libertadores

- Sporting Cristal vs River Plate (19:00 horas / estadio Monumental / ESPN, Star+)

- Nacional vs Independiente Medellín (17:00 horas / estadio Gran Parque Central / Star+, ESPN)

- Flamengo vs Ñublense (19:30 horas / estadio Maracaná / Star+)

- Corinthians vs Argentinos Jrs. (19:30 horas / Arena de Sao Paulo / Star+)

- Colo Colo vs Monagas (20:00 horas / estadio Monumental Chile / Star+, ESPN 4)

- Barcelona vs Bolívar (21:00 horas / estadio Monumental Banco Pichincha / ESPN2, Star+)

Partidos de Copa Sudamericana

- Guaraní vs Danubio (17:00 horas / estadio Manuel Ferreira / ESPN2, DirecTV, Star+)

- Defensa y Justicia vs América Mineiro (19:00 horas / estadio Noberto ‘Tito’ Tomaghello / ESPN2, Star+)

- LDU Quito vs Magallanes (21:00 horas / estadio Rodrigo Paz Delgado / Star+)

Partidos de Champions League

- Bayern Munich 1-1 Manchester City (Finalizado)

- Inter 3-3 Benfica (Finalizado)

Amistoso Internacional

- Estados Unidos vs México (21:00 horas / Estadio de la Universidad de Phoenix / TUDN, HBO Max)

Partidos de Liga Femenina de Perú

- Alianza Lima 5-1 Universidad César Vallejo (Finalizado)

- Deportivo Municipal vs Academia Cantolao (16:00 horas / estadio Iván Elías Moreno / Nativa TV)