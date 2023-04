Conmebol calificó como “jugada mágica” el golazo de Luis Advíncula en triunfo de Boca Juniors

Luis Advíncula tiene tres temporadas en Boca Juniors.

Luis Advíncula es tendencia por el golazo que marcó en el triunfo de Boca Juniors por 2-1 frente Deportivo Pereira por Copa Libertadores. Todos hablan de la tremenda ‘pinturita’ que se mandó el defensa pues muchos gritaron su anotación como un gol de la selección. La Conmebol también se rindió ante el peruano y lo destacó en sus redes sociales oficiales.

“¡La jugada mágica del partido! Boca Juniors caía en La Bombonera por la CONMEBOL Libertadores, pero este golazo de Luis Advíncula inició la remontada del conjunto argentino. #LaMagiaDeVerdad”, publicó el máximo ente del fútbol continental en su twitter.

Todo empezó desde un lateral en ataque, después de un par de toques. El extremo Sebastián Villa no pudo controlar el balón y es ahí cuando aprovecha el ‘Rayo’ para rematar directo al ángulo desde afuera del área. El arquero Aldair Quintana no pudo hacer nada para evitar el festejo de Advíncula. El zurdazo que se mandó fue para poner el 1-1 para los ‘xeneizes’ porque estaban perdiendo tras gol de Jimer Esteban Fory tras un pase de Arley Rodríguez, exjugador de Alianza Lima. Finalmente, Alan Varela cerró la victoria del ‘azul y oro’ con un cabezazo en los minutos finales. Excelente resultado que pone al equipo de Jorge Almirón como punteros del grupo.

Tabla de posiciones Grupo F

Boca Juniors (Argentina): 4 puntos Colo Colo (Chile): 1 punto Monagas (Venezuela): 1 punto Deportivo Pereira (Colombia): 1 punto

Publicación de la Conmebol tras el golazo de Luis Advíncula.

La frase curiosa tras golazo

Después de su descomunal anotación, Luis Advíncula bromeó con su gol. Aseguró que no volverá a pasar y que solo fue suerte. Además, confesó que entiende el malestar de los hinchas de Boca Juniors por los malos resultados y destacó el triunfo porque eso calmará un poco las críticas hacia el equipo.

“Me equivoqué. Eso no pasa nunca más (risas). Esperemos que sí, pero esta vez me equivoqué. Se entiende que la gente esté molesta con nosotros, tres partidos sin ganar, somos un equipo grande y tres partidos sin ganar es muchísimo, se les entiende, pero nosotros siempre queremos hacer las cosas bien, no creo que alguien quiera hacer las cosas mal, lamentablemente las cosas no se estaban dando, hoy felizmente ganamos”, declaró el defensa a Willax Deportes.

El ‘Rayo’ hizo un mea culpa y reconoció que no está pasando por un buen momento en lo personal, pero espera que eso cambie en los próximos encuentros. “Lo necesitábamos todos, no veníamos teniendo buenos partidos. Lo estaba esperando hace mucho, yo siempre he sido autocrítico, no estoy a un buen nivel, pero contento porque se dio y sirvió para remontar”, añadió.

Eso sí, el peruano también se dio el tiempo para desearle lo mejor a Sporting Cristal que jugará ante River Plate este miércoles 19 de abril a las 19:00 horas en el estadio Monumental de Buenos Aires por la Copa Libertadores. Es conocido el hinchaje de Advíncula por los ‘celestes’ y siempre está pendiente de lo que pasa con el equipo de Tiago Nunes. “Esperemos que sí, ayer estuve con ellos, esperemos que todo le vaya bien”, disparó.

Luis Advíncula anotó en la victoria 2-1 de Boca Juniors ante Deportivo Pereira por Copa Libertadores.

Fixture de Boca Juniors en la Copa Libertadores

- Fecha 3: Colo Colo vs Boca Juniors (miércoles 3 de mayo | 20:00 horas | estadio Monumental David Arellano | Canal: ESPN/Fox)

- Fecha 4: Deportivo Pereira vs Boca Juniors (miércoles 24 de mayo | 19:00 horas | estadio Hernán Ramírez Villegas | Canal: ESPN/Fox)

- Fecha 5: Boca Juniors vs Colo Colo (martes 6 de junio | 21:00 horas | estadio Alberto J. Armando | Canal: ESPN/Fox)

- Fecha 6: Boca Juniors vs Monagas (jueves 29 de junio | 19:00 horas | estadio Alberto J. Armando | Canal: ESPN/Fox)