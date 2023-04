Oliver Sonne analizó a Luis Advíncula tras amistosos de Perú: “Hay oportunidad por ese sector”

Oliver Sonne competirá con Luis Advíncula por el puesto de lateral derecho titular de la selección peruana.

Oliver Sonne, lateral derecho danés que busca su nacionalidad peruana por medio de su abuela, anunció que jugará por el equipo de Juan Reynoso. El futbolista de 22 años, quien a inicios de abril tuvo comunicación con la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para iniciar la documentación, también habló de los últimos amistosos de la ‘bicolor’ y se refirió a Luis Advíncula.

“Ahora ha surgido una oportunidad con Perú que no ha surgido aquí Dinamarca. Así que, obviamente, quiero aprovecharla. Voy a tomar la responsabilidad”, declaró para Discovery +.

El defensor del Silkeborg IF afirmó que siempre se sentirá danés, pero que era consciente de sus raíces peruanas. Del mismo modo, confesó que jamás se imaginó tener la chance de representar a la ‘blanquirroja’.

“He pasado mi infancia y he crecido aquí en Dinamarca, así que soy principalmente danés. Pero también debo reconocer que en el mundo del fútbol hay pocas oportunidades y esto se trata de aprovechar las oportunidades y el momento. Siempre he sabido de donde vengo, pero nunca había pensado que era una posibilidad para mí ir a Perú y jugar por ellos. Todo ha sucedido de manera muy rápida y diferente. Para mí sería emocionante jugar para su selección”, confesó.

Lateral derecho lleva cuatro goles en la temporada con el Silkeborg IF

Oliver Sonne reveló que el encargado de tramitar su nacionalización y conversar con la selección peruana viene siendo su representante, debido a que prefiere concentrarse en su club, el cual se encuentra peleando por la permanencia en la Superliga de Dinamarca. No obstante, confesó que desde un inicio, le interesó el llamado de la FPF.

“Ellos comenzaron contactando a mi agente y él me informó qué sucedía. Vimos que era algo interesante y le dije que siga adelante. Ahora mismo no estoy seguro de dónde estamos exactamente, pero creo que estamos en buen camino. Él es quien está haciendo todo. No quiero pensar mucho en eso, ya que tengo algunos partidos muy importantes con Silkeborg IF, así que es mejor que me centre en mi club. Le he dicho a mi agente que resuelva y se encargue de lo otro”, afirmó.

Por último, el defensor reveló que vio partidos del equipo dirigido por Juan Máximo Reynoso y se refirió a Luis Advíncula, quien ocupa su posición en el campo, como un lateral derecho con mucha experiencia:

“He echado un vistazo a algunos de los partidos de Perú. Tuvieron dos encuentros amistosos hace poco y veo que tienen un lateral derecho con bastante experiencia, así que hay alguna oportunidad por ese sector, aunque también va a depender de mi rendimiento”, añadió.

Oliver Sonne disputó la Conference League con el Silkeborg IF (REUTERS/Johanna Geron).

Los números de Oliver Sonne

A sus 22 años, Oliver Sonne se ha consolidado como el lateral derecho titular del Silkeborg IF. Esta temporada lleva 33 partidos disputados, incluidos dos de Europa League y cinco de Conference League, por lo que ha adquirido un importante roce internacional. A pesar de ser defensa, el peruano-danés ha demostrado tener proyección ofensiva, pues lleva cuatro goles convertidos, tres por Superliga y uno por Copa de Dinamarca, así como cuatro asistencias.

Cabe señalar que, el nacido en Karlslunde debutó en la temporada 2019-20 con el HB Køge, donde se mantuvo dos cursos antes de fichar como jugador libre por el Silkeborg IF. En el total de su corta carrera, ya lleva 80 partidos como profesional, cinco tantos y siete pases gol. También tuvo un paso por las divisiones menores del FC Copenhague, club más importante de Dinamarca, pero no pudo llegar al primer equipo.

Una de sus características es la polifuncionalidad, ya que no ha tenido problema para jugar varios partidos como lateral izquierdo y mediocampista.