Noticias de Sporting Cristal hoy, martes 18 de abril: la palabra de Yoshimar Yotún y la duda en ataque de River Plate

Las últimas noticias de Sporting Cristal, con la presencia del equipo en Argentina para duelo contra River Plate. (Sporting Cristal)

Sporting Cristal afronta una semana crucial que podría marcar su curso para lo que resta de la temporada. Y es que el miércoles 20 de abril se medirá en condición de visitante ante River Plate de Argentina en un duelo válido por la jornada 2 del grupo D de la Copa Libertadores 2023. El elenco ‘celeste’ tiene entre ceja y ceja este encuentro para tratar de seguir con vida en el certamen continental. En ese sentido, previo al partido, conoce las últimas novedades en torno al equipo.

Te puede interesar: Los cinco canales de TV que pasarán el Sporting Cristal vs River Plate por Copa Libertadores 2023

Antes de ello, es importante mencionar que los dirigidos por Tiago Nunes no vienen atravesando un momento positivo en la Liga 1. Y es que a pesar de que se ubican en el cuarto puesto con 17 puntos, dejó pasar puntos ante rivales de menor categoría como Carlos A. Mannucci (1-1), Deportivo Garcilaso (4-4), ADT (0-0), Deportivo Municipal (1-1) y recientemente ante Sport Boys (1-1). Por tal motivo, ha quedado casi relegado en la disputa del Torneo Apertura, por lo que que se obligado en mostrar otra imagen en la competición internacional.

Entrenamiento de Sporting Cristal en Argentina

El cuadro ‘cervecero’ arribó a suelo argentino en horas de la noche del lunes 17 de abril procedente de un vuelo directo desde Lima. Luego de aterrizar en el Aeropuerto Internacional Ezeiza, la delegación nacional se dirigió al Hotel InterContinental, ubicado en la calle Moreno, cerca del cruce con la calle Piedras, en la ciudad de Buenos Aires.

Te puede interesar: Conmebol castigó a Sporting Cristal con cuantiosa multa y lanzó advertencia en caso de reincidencia

De acuerdo con la programación estipulada por la misma entidad ‘rimense’, el primer equipo hará reconocimiento del estadio Monumental de Núñez este martes 18 de abril a las 13:15 (hora peruana). Una hora más tarde, llevará a cabo su entrenamiento en la Ciudad Deportiva de San Lorenzo de Almagro.

En el complejo del conjunto ‘azulgrana’, el entrenador brasileño tratará de practicar con el mejor once que intente conseguir un resultado positivo.

El cuadro 'cervecero' llegó a su hotel de concentración en la noche del lunes 17 de abril. (Video: Willax Deportes)

Aviso de Yoshimar Yotún a River Plate

Una de las sensibles bajas que Sporting Cristal tendrá para este cotejo contra River Plate en Argentina será la de Yoshimar Yotún. El volante de 33 años fue expulsado al recibir una tarjeta roja directa en el anterior compromiso ante Fluminense de Brasil en el Estadio Nacional de Lima por una fuerte entrada contra Lelé. Ante este panorama, no estará ante el ‘Millonario’, aunque sí fue partícipe del reciente duelo por Liga 1 ante Sport Boys.

Te puede interesar: Renato Solís reconoció dos falencias en el juego de Sporting Cristal por corregir en Copa Libertadores

Al finalizar el enfrentamiento contra la ‘Misilera’, ‘Yoshi’ manifestó que el equipo ‘bajopontino’ saldrá al recinto deportivo ‘gaucho’ a por la victoria. Si bien no estará presente en el campo, apoyará a sus compañeros en la búsqueda de un marcador histórico. " Como todo partido de Copa será difícil. Vamos a ir a hacer lo nuestro, a ganar y si no se puede empatarlo. Vamos con la mentalidad, aunque no me toque estar. Apoyaré desde afuera. Vamos a dar lo mejor para llegar a ese partido”, sostuvo.

Yoshimar Yotún, capitán de Sporting Cristal, se perderá el cotejo contra River Plate en Argentina. (Sporting Cristal)

Dudas de Martín Demichelis para el once de River Plate

El técnico de River Plate, Martín Demichelis, tendría algunas dudas para armar el once titular que salga al campo contra Sporting Cristal. La principal estaría en la zona ofensiva, donde podría poner a dos delanteros como Salomón Rondón y Lucas Beltrán. Otra opción sería la salida del canterano para dar entrada a un volante ofensivo como José Paradela, que ha gozado de muchos minutos en campo desde la llegada del ‘Micho’ (lleva dos goles y una asistencia en 13 partidos disputados).

El atacante venezolano le ha ganado la pulseada a Miguel Borja. Prueba de ello es que desde que ingresó al once titular ha sabido complementarse con Beltrán y el funcionamiento del equipo ha sido el más óptimo. A ello se le suma que en los últimos tres partidos tiene un gol y una asistencia a su favor. Demichelis tendrá la última palabra.