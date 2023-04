María Cordero, Heidy Juárez, Magaly Ruiz y otras congresistas acusadas de apoderarse del sueldo de sus trabajadores

Congresistas María Cordero Jon Tay, Heidy Juárez, Magaly Ruiz, entre otros que fueron denunciados por 'mocha sueldos'.

En las últimas semanas, diversas congresistas de la República vienen siendo denunciadas por recortar el sueldo de sus trabajadores. El último caso se dio con la fujimorista María Cordero Jon Tay, quien se quedaba con el 75% del salario para el pago de diversas actividades como los medicamentos que mejoren la salud del expresidente Alberto Fujimori y deudas pendientes.

Te puede interesar: Financiar la campaña de Keiko Fujimori, pago de deudas y otras increíbles justificaciones que usaba María Cordero para quedarse con el sueldo de trabajador

“¡No, vamos al cajero! Es que yo no sé tus pagos, o sea, no tiene nada que ver, esa plata es intocable. Se te dijo de un comienzo. Braden también te lo ha dicho”, manifiesta la integrante de la bancada de Fuerza Popular. Además, su excolaborador no había aceptado que se continúe con la reducción de su pago, por lo que pocas veces le contestaba a la parlamentaria, por lo que esta se enojaba y le alzaba la voz en varias oportunidades por no realizar el depósito a tiempo.

“Me dijo que yo tenía que pagarle la mitad de todos los ingresos, del 50% de todo lo que ganaba. El sueldo del asesor era casi S/9.000, entonces tenía que pagarle S/4.500 a S/5.000 de manera mensual, solamente por un lapsus de seis meses. A partir del sexto mes ya no debería pagar nada”, menciona.

Te puede interesar: Fiscalía abrió investigación contra congresista Heidy Juárez por presunto recorte de sueldo a trabajadores

La práctica de Cordero Jon Tay también se repitió con otros casos.

Denuncian a congresista Maria Cordero por recortar sueldo a su trabajador|VIDEO: Punto Final

Heidy Juárez

La congresista Heidy Juárez (Podemos) fue acusada de recortar los sueldos a sus trabajadores mediante su asesor Miguel Chafloque. Los trabajadores de su oficina señalaron que entregaban cantidades de S/200, S/300 y hasta S/1000 del dinero de sus sueldos.

Te puede interesar: Congresista Heidy Juárez sobre denuncia fiscal en su contra: “Me allano a todas las investigaciones”

“Chicos, ¿ya está?, ¿cómo vamos?, ¿ya están los aportes? Pasando por caja, ah, decía Chafloque. Eso era de todos los meses, cada vez que nos pagaban”, contó uno de los exempleados de Juárez al semanario. Sin embargo, un nuevo cuestionamiento se supo ayer.

el programa Punto Final informó que la integrante de la bancada Podemos Perú habría retenido parte de la remuneración de uno de sus empleados para pagar el salario de su primo hermano.

Esta situación habría ocurrido cuando Juárez contrató a su familiar Alexis Juárez Almester para que administre sus redes sociales. Sin embargo, el asunto pasaba de dónde la parlamentaria iba a sacar el dinero para que le puedan pagar. Es así que no tuvo mejor idea que buscar quitarle una parte de su sueldo a su colaborador Eduardo Saucedo Castañeda.

Tuit de la congresista Heidy Juárez.

La congresista Juárez se pronunció mediante su cuenta de Twitter. Aseguró que demostrará que no cometió el delito del que se le acusa.

Magaly Ruiz

La legisladora Magaly Ruiz fue acusada de haber recortado el sueldo a sus trabajadores por intermedio de uno de sus asesores de confianza, según Punto Final.

Carlos Marina Puscan denunció que Jhonny Romero Nima les pedía el aporte con la finalidad de ayudar a las personas más vulnerables. No obstante, luego se habría dado cuenta de que esta suma de dinero llegarían a manos de la parlamentaria.

Ruiz lo negó y decidió despedir a su asesor, pero la Fiscalía de la Nación abrió una investigación preliminar. Por su parte, APP decidió retirarla de la Comisión de Ética y la legisladora pidió licencia en su partido.