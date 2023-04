Diego Rebagliati aseguró que Boca Juniors se cuestiona la salida de Carlos Zambrano

Diego Rebagliati señaló que Boca Juniors se lamenta la salida de Carlos Zambrano.

Carlos Zambrano tuvo una salida polémica de Boca Juniors, con conflictos con su técnico Hugo Ibarra de por medio, y llegó libre a Alianza Lima. Actualmente, el defensor peruano muestra un nivel superlativo en la Liga 1 y en Argentina lamentan su partida.

Luego de tres años y cinco títulos, el ‘Kaiser’ dejó el elenco ‘xeneize’ y ahora la pasa muy bien con el equipo del cual es hincha, Alianza. Ha disputado cinco partidos con el club ‘blanquiazul’ y en cuatro ocasiones ayudó a que la portería de Ángelo Campos permanezca invicta.

Boca atraviesa otra realidad. Despidió a Ibarra, contrató a Jorge Almirón y hasta el momento no ha podido cambiar su presente. En la última fecha de la Liga Profesional Argentina perdió con Estudiantes La Plata en la Bombonera y ya suma tres derrotas consecutivas.

En ese sentido, Diego Rebagliati, panelista del programa Después de Todo de Movistar Deportes, afirmó lo siguiente: “En Boca hablan mucho de Zambrano y en Nacional de Medellín hablan mucho de Andrade. Están cuestionando porque los dejaron ir. Ese es el nivel de jugadores que hoy día tiene Alianza”.

Diego Rebagliati habló de Carlos Zambrano y el lamento de Boca Juniors.

El lamento de Boca Juniors

La hinchada ‘bostera’ también ha utilizado las redes sociales para recordar al futbolista de la selección nacional. Por ejemplo, la cuenta de Twitter Hormiga Xeneize publicó las estadísticas de Zambrano y escribió “Y ahora que no estás aquí Me doy cuenta cuánta falta me haces”. Otro usuario manifestó que “es momento de pedirle disculpas al ‘Kaiser’ peruano”.

El paso de Zambrano por Boca Juniors

Carlos Zambrano llegó a Boca Juniors en 2020 después de su instancia en el viejo continente. En un principio era suplente bajo la era de Miguel Ángel Russo y Sebastián Battaglia , sin embargo, producto de las lesiones en los defensas, se ganó un lugar como titular, registrando un total de 62 partidos, 2 goles y 2 asistencias.

El peruano tuvo aciertos como su participación en cinco títulos y también falencias, sobre todo su conducta fuera del campo. La polémica que causó revuelo en Argentina fue la pelea que sostuvo con su compañero Darío Benedetto en el entretiempo del cotejo ante Racing en el Cilindro de Avellaneda.

Así quedó el rostro de Carlos Zambrano tras el puñete de Darío Benedetto.

Las palabras de Carlos Zambrano

Carlos Zambrano fue titular en la goleada (3-0) de Alianza Lima ante Academia Cantolao con tantos de Pablo Sabbag, Hernán Barcos y Bryan Reyna por la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1. Luego del triunfo, el ‘Kaiser’ habló con la prensa.

“Todos saben que tengo un sentimiento muy especial por Cantolao, pero en el campo quedan las cosas atrás, lo que se rescata es que se ganó con el arquero en cero, eso habla bien de la defensa y de la portería”, comenzó el defensor.

Luego, el ‘León’ se refirió al compromiso con Libertad por la Copa Libertadores. “Vamos a ir a sumar puntos, es lo más importante, somos conscientes que perdimos dos puntos en casa, los paraguayos son más complicados, ganaron de visita, pero podemos hacerlo partido a cualquiera”.

Carlos Zambrano analizó la victoria de Alianza Lima ante Academia Cantolao y se refirió al próximo partido con Libertad por Copa Libertadores.

Próximo partido de Alianza Lima

Tras el triunfo holgado ante Cantolao, el equipo dirigido por Guillermo Salas volverá a competir internacionalmente. Esta vez se medirá con Libertad de Paraguay el jueves 20 de abril a las 21:00 horas en el estadio Defensores del Chaco. Su rival viene de ganarle a Atlético Mineiro en Brasil.

En cuanto a la Liga 1, Alianza Lima visitará a Unión Comercio en Tarapoto. Este duelo por la fecha 13 del Torneo Apertura está programado para el domingo 23 de abril a las 13:00 horas en el estadio Carlos Vidaurre. El ‘poderoso de alto mayo’ descansó en la jornada pasada.