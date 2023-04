Adolfo Chuiman reveló su dupla favorita para trabajar en TV: no se trata de Yvonne Frayssinet

Adolfo Chuiman reveló su dupla favorita para trabajar en TV. No mencionó a Yvonne Frayssinet. Amériac TV / Estás en Todas

Adolfo Chuimán, el popular ‘Peter Mckay’ de “Al Fondo Hay Sitio”, concedió una extensa entrevista al programa “Estás en Todas”, en donde reveló quién es su dupla preferida para trabajar en la pantalla chica. Para sorpresa de los fans, el actor nacional no mencionó a Yvonne Frayssinet, quien da vida a ‘Isabella Maldini’.

Como se sabe, Adolfo Chuimán e Yvonne Frayssinet, cuyos personajes mantienen una historia de amor inconclusa, vienen trabajando juntos en la serie de América TV desde hace 15 años. Desde entonces, los une una fuerte relación de amistad,

“Nosotros tenemos trabajando juntos desde el 2008, imagínate, todos los años que han pasado. Es un hombre adorable, caballero, gracioso y gentil. Es un lindo”, indicó Ivonne en conversación con el diario El Popular.

Incluso, la actriz nacional se mostró preocupada por la ausencia de ‘Peter Mckay’ en “Al Fondo Hay Sitio” tras el disparo que recibió el mayordomo, por lo que se comunicó de inmediato con su compañero de reparto. “Lo llamé y le dije: ‘Adolfo, no puedes irte. No puedes hacerme esto’”, manifestó.

¿Quién es la dupla favorita de Adolfo Chuiman?

En entrevista con “Estás en Todas”, Adolfo Chuiman indicó que considera a Aurora Aranda como su dupla “perfecta” en todos estos años actuando. Ambos trabajaron juntos en la serie de TV “Mil Oficios”, donde la actriz de comedia dio vida a ‘Carmencita’.

“Es con la que más trabajé, pues. Nos conocíamos a la perfección. Ella sabía a dónde iba a ir, qué iba a responder. En realidad, ella tenía que haber seguido acá y estaría acá. Lo que pasa es que se enamoró, tuvo su hijo y se quedó en Estados Unidos”, precisó.

Adolfo Chuimán (Renato) junto a Aurora Aranda (Carmencita) y Olga Zumarán (Eva) en las grabaciones de "Mil Oficiones".

Asimismo, el actor explicó que también considera como buenos compañeros a Nataniel Sánchez y Andrés Wiese, los hermanos ‘Fernanda’ y ‘Nicolás’ en “Al Fondo Hay Sitio”. Hasta ahora, Adolfo espera que la artista nacional, radicada en España, regrese al Perú para ingresar a la serie que la lanzó a la fama.

“La chatita es linda. Se fue a España porque le dio la gana, yo le dije ‘¿para qué te vas? No es fácil’. Acá estaría trabajando. Me encantaría que vuelva. Me llamó por telefóno y me hizo llorar. Nos queríamos mucho. Con Andrés también”, sostuvo.