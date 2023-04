Valery Revello descarta distanciamiento de Ale Venturo: “Es una de mis mejores amigas”

Valery Revello habla de su amistad con Ale Venturo. (Instagram)

Valery Revello se pronunció sobre los rumores del fin de su amistad con Ale Venturo. Hace algunos días se comenzó a especular que la modelo y la rubia se habían distanciado, pues múltiples usuarios notaron que ambas se dejaron de seguir en Instagram. Esto ocasionó muchas dudas en los seguidores de las dos.

Incluso, se deslizó la idea de que la ex de Sergio Peña se había besado con Rodrigo Cuba, hecho que la dueña de ‘La Nevera Fit’ no perdonaría. El último 12 de abril, la influencer rompió su silencio y aclaró cuál es su relación con Ale Venturo y el futbolista. A través de una transmisión en vivo en TikTok, Valery Revello se mostró desconcertada al saber que la estaban vinculando con el pelotero.

Las imágenes fueron compartidas por el portal ‘Instarándula’ y se puede ver a Valery Revello confundida por las constantes preguntas de los cibernautas sobre el popular ‘Gato’ Cuba. “¿A quién besé?”, dijo. En ese momento, un amigo que compartía el live, contó que había visto una noticia que indicaba que ella se había besado con el pelotero.

Al escucharlo, la modelo negó la supuesta traición. “¿Pero qué cosa ha salido? Escúchame, yo ni siquiera veo al Gato hace tiempo, no lo veo desde que vinieron a mi casa”, expresó. Rápidamente, su amigo explicó: “Simplemente, fue como que una mujer de un carro, pero no se ve que seas tú y ya, literal creo que los podrías denunciar por difamación, alucina”.

Asimismo, se refirió a su amistad con Ale Venturo luego de que un cibernauta le preguntara el porqué había traicionado a su amiga. “¿Es en serio?”, exclamó molesta Valery Revello, para luego dejar en claro que la empresaria forma parte de su círculo de amigos más cercano.

“La gente piensa que yo soy mala. ¿Por qué yo haría eso?. (Ale Venturo) es mi amiga, ya dije, Ale es mi amiga, qué les pasa, es una de mis mejores amigas”, sentenció.

Ya se siguen en Instagram

Aunque no se logró saber los motivos por los cuales Valery Revello y Ale Venturo se dejaron de seguir en Instagram, lo cierto es que ya volvieron a la normalidad con sus redes sociales, pues entre los amigos de la modelo y la empresaria figura el nombre de cada una.

Cabe mencionar que, las cámaras de ‘Amor y Fuego’ abordaron a Rodrigo Cuba y Ale Venturo para consultarles sobre el supuesto distanciamiento con Valery Revello. Sin embargo, prefirieron quedarse callados e ignorar al reportero del magazine de Willax TV.

Sus palabras sobre Sergio Peña

Valery Revello en sus historias de Instagram siempre responde las dudas de sus seguidores, por lo que cuando le consultaron si es que extraña la vida familiar que llevaba con Sergio Peña antes, ella no dudó en responder. “Claro que sí, yo era feliz con mi familia de 3, pero no siempre es como lo esperas. Uno no puede controlar las acciones de nadie. Igual ahora estoy más feliz que antes. Mi paz y tranquilidad no son negociables”.

Asimismo, la modelo dejó en claro que en un futuro le gustaría tener un hijo más, aunque para eso tendría que encontrar un hombre que la respete y solo tenga ojos para ella. “Sí, quisiera tener uno más, pero muchísimo más adelante. Todo depende si llego a enamorarme de un buen hombre con quien quiera formar una familia y que obvio tenga ojos solo para mí y que sepa que no me gusta compartir, porque a veces asumen que sí”.