Magaly Medina cuestionó a Carolina Braedt por enamorarse de francés: “Tienes que ser honesta contigo”

Magaly Medina cuestionó a Carolina Braedt por infidelidad a Bruno Vega. ATV / Magaly TV, La Firme

Magaly Medina se refirió al caso de la influencer Carolina Braedt, más conocida como “Fashaddicti”, y la manera en que se dio a conocer el rompimiento de su matrimonio.

Te puede interesar: Qué hace Bruno Vega mientras Carolina Braedt se encuentra en París

Como se sabe, el término del compromiso entre Carolina Braedt y su esposo Bruno Vega viene siendo uno de los principales temas de entretenimiento por estos días, luego de que se conociera que tuvo un punto final en menos de un año y medio y a partir de presuntas infidelidades.

La conductora de “Magaly TV La Firme” criticó con bastante severidad la falta de autenticidad de la influencer respecto a su relación con quien solía llamar “El Morsi”.

Te puede interesar: Carolina Braedt habría engañado a Bruno Vega: la historia de infidelidad que desató la ira de las redes sociales

“Ella decía [cuando se iba a ir de viaje a París] ‘voy a estar sin El Morsi’, pero para qué disimular ante cámaras si ya tenía un franchute (francés) esperando [en París] y ya la había enamorado. Uno puede enamorarse a la vuelta de la esquina si quiere, pero la cuestión es que tienes que ser honesto”, señaló Magaly Medina en la emisión de su programa de este jueves 13 de abril.

La conductora también señaló que “no es un pecado” que Carolina Braedt haya podido sentir nuevos sentimientos por otra persona o haber tenido una crisis existencial que le haya hecho replantearse su vida. Agregó que sí lo es la manera en que gestionó todo este proceso.

Te puede interesar: Bruno Vega evita hablar del fin de su matrimonio con Carolina Braedt: “Hay que preguntarle a ella”

“Ella se fue a París, descubrió otra vida, un nuevo mundo, estaba sola después de tantos años y, de pronto, encontró a alguien, pero eso no es un pecado. Uno puede tener una crisis existencial y decir ‘esto no es lo que me gusta, ya no quiero’, pero tienes que ser honesta, tanto contigo misma como con tu pareja”, refirió la presentadora de televisión.

Carolina Braedt, más conocida como "Fashaddicti", se casó con Bruno Vega en noviembre del 2021. | Magaly TV La Firme

Siguiendo con ello, Magaly Medina criticó que Carolina Braedt haya decidido vender una “imagen idílica” ante el público en general y subestimar las consecuencias de cuando se haya conocido la realidad.

“La cosa [el problema] es que vendieron una imagen idílica ante cámaras y ella tuvo que ser más honesta, no solo a la persona con la que está, sino con el público que la sigue porque ella como influencer tiene marcas que la respaldan. Ella era una figura limpia, pero ahora involucrada en un escándalo de esta magnitud. Todo porque la gente inmediatamente comenzó a señalarla como una mentirosa”, aseveró la comunicadora.

“Ella ha dicho que este es un país misógino. Ciertamente, ella tiene que saberlo como influencer. Las personas que estamos en medios tenemos que cuidar mucho lo que somos y lo que parecemos. De lo contrario, la gente se desencanta muy rápido y, ahora, los peores críticos están en las redes sociales. Ahora ella ha visto que esta historia la hemos tenido que contar aquí porque en realidad es un telenovelón, una mezcla de mexicana, con turca y venezolana. Así de grande se ha hecho una cosa que pudo pasar tranquilamente”, complementó,

Por último, la conductora de “Magaly TV La Firme” también señaló que Carolina Braedt está teniendo una “mala estrategia de marketing” y está siendo “mal aconsejada” sobre cómo salir de esta situación. “Subestimar a tu audiencia es lo peor que puedes hacer. En dos días perdió 10 mil seguidores y, seguramente, seguirán las marcas”, puntualizó.