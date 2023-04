Kyara Villanella resalta la nueva figura de su padre, Mark Vito: “Él siempre ha entrenado”

Kyara Villanella saca cara por su padre Mark Vito tras mostrar su nueva figura. (América TV)

Kyara Villanella estuvo este 14 de abril en el set de ‘Mande quien mande’ para ser coronada como ‘Miss Teen Universal Perú’; sin embargo, no pudo evitar las preguntas sobre el revuelo que ha causado el radical cambio físico de su padre, Mark Vito. Y es que, en las últimas 24 horas, se ha hablado mucho de la nueva figura del exesposo de Keiko Fujimori.

El estadounidense dejó a más de uno sorprendido al estrenar su cuenta de TikTok con un vídeo, donde deja ver su cuerpo musculoso. Rápidamente, los usuarios elogiaron su inesperada transformación y muchos aseguraron que su separación de la lideresa de Fuerza Popular fue el impulso que necesitaba para mejorar su aspecto.

“Pensé era uno de Esto es Guerra”, “Muere un romántico, nace un espartano”, “Así se ponen cuando están solteros”, “¿Qué cosa? Pensé que era Pancho Rodríguez”, “Cuando se trabaja se ve el resultado”, fueron algunos de los comentarios del clip que ha alcanzado más de 2 millones de vistas y más de 100 mil ‘Me encanta’.

Fuente: Tiktok

Kyara Villanella, quien ganó popularidad en la farándula peruana por ser una de las cuatro ganadoras del ‘Miss Perú La Pre’ en 2022, no dudó en comentar sobre el contenido de su papá. Todo sucedió cuando Mario Hart, que estaba como invitado en el espacio televisivo, le preguntó si le gustaría ingresar a ‘Esto es Guerra’.

“¿Después del concurso te animarías a entrar a Esto es Guerra? Al inicio del programa se dijo que tu papá estaba interesado”, consultó el piloto en relación con las palabras de María Pía Copello, quien contó que una de sus fuentes le informó que Mark Vito quería ser un guerrero.

“Supongo que ya han visto el TikTok de mi papá...”, dijo Kiara Villanella entre risas y un poco avergonzada. Asimismo, reveló que su progenitor siempre se ha ejercitado e incluso fue parte de un equipo de lucha libre cuando estaba en la universidad.

“Entrenamos juntos. Supongo que él va a querer competir en powerlilifting (levantamiento de potencia) y yo también quisiera. Es algo que hago con mi papá. Él siempre ha entrenado. Además, ha estado en lucha libre cuando estaba en la universidad”, acotó.

Por otro lado, fue consultada por el también cambio físico de su madre Keiko Fujimori, pues la excandidata presidencial se ha mostrado más delgada. “Mi mamá es keto, no come carbohidratos. Bajó como 20 kilos. Corre todas las mañanas”, añadió.

Kyara Villanella asegura que su padre entrena arduamente. (Captura)

Conductoras de ‘América Hoy’ elogiaron su físico

Janet Barboza y Ethel Pozo no dudaron en comentar sobre las recientes imágenes de Mark Vito. La más impactada por su musculatura fue la popular ‘Rulitos’, quien no perdió la oportunidad para dejarle en claro al empresario que está soltera y que, al igual que él, le apasiona el deporte.

“¡No lo puedo creer! Me he quedado con la quijada en el estómago, Mark Vito es otra persona, volvió a nacer. Sin duda, tiene motivación. Cuando alguien se separa, uno va a deprimirse, pero Mark regresó con músculos nuevos, ¡y con cabello! Yo no sé si está soltero o si está con pareja, pero miren esos tríceps, una acá se cuelga. ¿Por qué son así los hombres? Cuando están casados se dan al abandono, la vida no es justa”, mencionó en ‘América Hoy’.

Por su parte, Ethel Pozo mencionó: “Yo pienso que está así porque está soltero. Cuando está en pareja, uno come pollito a la brasa”. Asimismo, resaltó que Keiko Fujimori no se queda atrás, ya que también ha sorprendido al público con una figura renovada. “Keiko también está regia, también se cuida”, dijo la hija de Gisela Valcárcel.