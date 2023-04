Claudio Pizarro reveló que rechazó una oferta del Real Madrid de los ‘galácticos’ y fichó por Bayern Múnich

Delantero peruano contó que tuvo ofertas de hasta cinco equipos grandes de Europa.

Claudio Pizarro es uno de los ídolos del Bayern Múnich, club con el que ganó todos los títulos posibles y marcó cientos de goles, por lo que hasta el día de hoy sigue ligado como embajador. No obstante, su carrera pudo tomar un rumbo completamente diferente, ya que antes de fichar por los ‘bávaros’ tuvo la posibilidad de jugar en Real Madrid, en la época que el plantel del equipo español era denominado los ‘galácticos’ por las diferentes estrellas del fútbol mundial que se integraron al plantel.

Te puede interesar: Claudio Pizarro volvió al fútbol y participó en encuentro de leyendas entre Conmebol y UEFA

El exdelantero afirmó que tras sus dos primeras temporadas en Werder Bremen, en las que destacó anotando 38 goles en 76 partidos, tuvo ofertas de varios equipos grandes de Europa, uno de ellos fue el conjunto español, el cual por ese entonces contaba con el equipo de ‘galácticos’, el cual contaba con futbolistas como Luis Figo, Roberto Carlos, Raúl González y acababa de fichar a Zinedine Zidane:

“Cuando yo termino el año con el Bremen, se voceaba que había muchos equipos interesados. Entonces mi papá y mi representante comenzaron a trabajar y yo me fui de vacaciones. Cuando regreso a Lima, recuerdo que me llaman para juntarnos en un departamento y ver las ofertas que había. Ese día no lo olvido, porque fue uno de los más especiales en mi carrera. Entonces me sacan un papel escrito a mano con cinco equipos: Bayern Múnich, Borussia Dortmund, Real Madrid, Juventus y un equipo inglés, creo que Arsenal o Liverpool”, contó al programa ‘La fe del Cuto’ del exfutbolista Luis Guadalupe.

Claudio Pizarro pudo formar parte del Real Madrid campeón de la Champions League 2001/2002.

El ‘Bombardero de los Andes’ confesó el motivo por el cual prefirió quedarse en la Bundesliga, aunque aceptó que se sintió muy interesado por jugar en un equipo de la talla del Real Madrid:

Te puede interesar: Claudio Pizarro contó el motivo por el cual decidió no retornar a Alianza Lima

“Me quedé tres minutos mirando el papel y diciendo “Qué me está pasando”. Ahí estaban los equipos y sus propuestas económicas. Yo en ese entonces tenía 23 años y uno lo primero que busca es la economía, que es lo más importante para hacer una carrera y vivir bien después. El Bayern Múnich era lo mejor en ese aspecto, además, yo de chico miraba la Bundesliga en el canal 7. Obviamente, estaba el Real Madrid con todos los galácticos y me llamaba mucho la atención, pero, analizando las posibilidades de jugar, tenía más chances en el Bayern porque me habían visto, sabían lo que podía hacer y el entrenador me quería. En el Real la oferta era mucho menor y tampoco iba a tener oportunidad de jugar tanto. El Dortmund era la segunda mejor propuesta, pero al final decidí por el Bayern por el corazón”, señaló.

Claudio Pizarro recibió la camiseta número 14 cuando firmó por Bayern Munich en 2001. (Bayern Munich)

Claudio Pizarro y su adaptación al Bayern Múnich

Claudio Pizarro también contó como se adaptó al vestuario del Bayern Múnich. Los ‘bávaros’ venían de ganar la Champions League 2000-2001 y también contaban con figuras destacadas.

Te puede interesar: Manchester City vs Bayern Munich 3-0: resumen y goles del triunfo ‘ciudadano’ por cuartos ida de Champions League

“Llegué un poco nervioso a mi primer entrenamiento, tienes 23 años, llegas a un club mucho más grande, había jugadores un poco más grandes y te sientes un poco intimidado. Rápidamente, Giovani Élber, que hablaba español, me dijo Claudio, cualquier cosa que necesites estoy aquí para ti. También estaba Roque Santa Cruz que era menor, pero tenía más tiempo. Había mucha gente que hablaba español”, contó.

El primer título que ganó Claudio Pizarro con Bayern Munich fue el Mundial de Clubes 2001 (Bayern Munich).

El excapitán de la selección peruana también comentó que se quedó sorprendido por la intensidad de los entrenamientos y que había algunas rencillas internas entre algunos futbolistas, aunque todo se olvidaba cuando salían al campo.

“Lo que más me sorprendió fue que los entrenamientos eran una guerra. Yo decía: “Donde he llegado, acá me van a matar”. Ellos se querían matar, pero así como entrenaban, jugaban. Algunos por ahí tenían unas cositas, unos ‘anticuchitos’, veías que iban con la pierna muy arriba. Felizmente a mi Sami Kuffour me quería, porque a los que no quería en los saltos los mataba. Ahí te dabas cuenta que todos eran muy profesionales, así dos no se llevaran en privado, cuando salían al campo uno mataba por el otro y salíamos campeones”, sentenció.