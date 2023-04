Sheyla Rojas habría terminado su relación con ‘Sir Winston’ porque no le pidió matrimonio

Sheyla Rojas se encontraría nuevamente soltera.

Sheyla Rojas en algún momento fue una de las modelos más cotizadas del Perú por su presencia en diferentes realitys de competencia; sin embargo, poco a poco se fue alejando de la televisión por los constantes escándalos en las que se la vio involucrada.

Finalmente, al darse cuenta que ningún canal de TV la iba a contratar, ella decidió alejarse del Perú para empezar desde cero en México, país en el que conoció el amor una vez más, al lado de un empresario de mucho dinero.

Aunque su relación inició rápido, ellos lograron consolidar su romance y hasta se fueron a vivir juntos. Por su parte, Sheyla Rojas dejó todas las actividades que tenía para dedicarse a tiempo completo al popular ‘Sir Winston’.

Asimismo, en las entrevistas que ofrecía a los diferentes programas de televisión, la exchica reality siempre contaba que uno de sus sueños era casarse, por lo que tenía la ilusión de unir su vida al lado de este empresario.

Sin embargo, su relación no estaría pasando por su mejor momento, pues en una de las últimas publicaciones que realizó, un usuario le consultó si es que pronto habrá noticias de su matrimonio, dejando ella una respuesta que sorprendió a más de uno.

“Shey pa’ cuando el matri, hasta a Melissa ya le dieron el anillo. Te estás quedando”, fue el mensaje que le dejaron en una de sus fotos. Ella respondió de manera inmediata: “Ya llegará el indicado”.

Los comentarios por parte de sus seguidores no se hicieron esperar, quienes le consultaron de si es que ya no estaba con ‘Sir Winston’, aunque ella ya evitó ahondar más en este tema y prefirió guardar silencio.

Sheyla Rojas responde a usuarios de Instagram.

Ya había enviado advertencia

Durante una entrevista con ‘América Hoy’, Sheyla Rojas se refirió a su relación con Luis Manuel Galarza, más conocido como ‘Sir Winston’. Debido al tiempo que llevan juntos, una de las conductoras le consultó si es que ya había planes de matrimonio.

“Yo dije ‘me caso este año’ y estoy esperando (el anillo de compromiso). Dije que esperaría un año y este abril se cumple el plazo. (¿Qué pasa si no llega el anillo?) No voy a esperar toda mi vida, si él no se anima, yo tampoco voy a seguir esperando. Pretendientes hay muchos”, enfatizó.

Además, en aquella ocasión se encontraba en Lima y descartó haberse separado, y es que se quedó un buen tiempo en esta ciudad, señalando que tenía no podía salir del país porque su pasaporte estaba en la embajada de Estados Unidos, lugar en el que estaba tramitando su visa.