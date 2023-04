Rafael López Aliaga destina presupuesto de 80 millones de soles a las ollas comunes después de críticas

Rafael López Aliaga asumió la alcaldía de Lima el 1 de enero.

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, informó este miércoles que ha presentado un proyecto para que se le destine un presupuesto de 80 millones de soles a las ollas comunes. De esta manera, el dinero servirá para que se puedan adquirir alimentos y elementos que ayuden a las mujeres que se dedican a este trabajo comunitario en las zonas más alejadadas de la capital.

Te puede interesar: Las promesas incumplidas de Rafael López Aliaga en 100 días como alcalde de Lima

Durante su discurso, el burgomaestre indicó que para acceder a este monto tuvo que realizar algunos ajustes dentro del municipio. Recalcó que otras gestiones no lo hicieron y, por ello, no se ayudó a estos comedores populares durante años. Estuvo acompañado por el ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Dermaniti.

“Esta gente no ha hecho nada en 30 a 40 años, nada, no se han preocupado por las ollitas comunes, por el agua, la lotización, por ningún tema básico, aquí no hubo agenda. Al ingresar encuentro la municipalidad infestada de gente que ni venia a trabajar, ahí se van cientos de millones de soles, era una ‘muni’ quebrada […] o le das dinero al pueblo o le das dinero a tus caviares de porquería”, mencionó.

Te puede interesar: Contraloría encuentra irregularidades en Sisol bajo la gestión de Rafael López Aliaga

En otro momento, López Aliaga reveló que, durante sus recorridos en la última campaña electoral, se alimentó con la comida que las ollas comunes le ofrecían en distintos distritos de Lima. Consideró que era lo mejor que preparaban.

Ollas comunes serían las beneficiarias

“Es la primera vez que se ordena la municipalidad para que pueda sobrar 80 millones de soles para las ollas comunes este año […] Vamos a cumplir, ya los tenemos no queremos duplicar, el ministerio cumple hasta junio y en junio entramos nosotros, vamos a hacer concursos de compras y tener estas reuniones periódicamente, no dejemos fuera ninguna olla común”, agregó la autoridad edil.

Te puede interesar: Alcalde de Lima propondrá que emolienteros vistan con ropa colonial para atraer turistas

Hay que señalar que la medida de López Aliaga llega después de las severas críticas que recibió porque cuando era aspirante a la Municipalidad de Lima prometió ayudar a las ollas comunes. El líder de Renovación Popular mencionó que el 10% del presupuesto iba a ir para ellas.

Sin embargo, la Red de Ollas Comunes de Lima Metropolitana consideró que la partida de 80 millones de soles no llega a la cifra prometida por el actual alcalde de la capital.

Más promesas incumplidas

Una propuesta que López Aliaga enarboló cuando tentaba el sillón municipal de Lima era la eliminación de los peajes.

En enero de este año, López Aliaga afirmó que tendrá que "renegociar" los contratos de los peajes, pese a que en campaña prometió "eliminarlos".

“Ya me he sentado con ellos (operadores) y les dije: ‘O ustedes bajan el peaje al contrato original a S/ 3, me hacen vías alternas para la gente que vive, por ejemplo, en Puente Piedra, terminan la Prialé 2 y Canta Callao (para descongestionar Lima Norte), me hacen el tercer piso de Javier Prado hasta Villa el Salvador. Me hacen todas esas obras o declaramos nulo el contrato”, dijo a radio Exitosa, el pasado 4 de octubre de 2022.

Sin embargo, el alcalde de Lima retrocedió en su idea y planteó renegociar los contratos de los peajes.

“Nos sentaremos a negociar con los actuales concesionarios que lamentablemente han logrado lauros a nivel internacional en contra de la población de Lima, más aún sabiendo que los concesionarios están manchados de corrupción”, respondió en una conferencia de prensa brindada el 2 de enero pasado.

El burgomaestre de la capital añadió que si bien no tiene esa facultad, tomará “otras vías de acción” en lugar de la nulidad. Manifestó que su gestión ha obtenido opiniones legales, por lo que evaluará nuevas medidas, entre ellas la búsqueda de rutas alternas. “Otra ruta de acción es ir al fuero penal, donde está avanzando el tema de corrupción, sobre todo de la señora [Susana] Villarán”, sostuvo.

Vecinos y alcaldes de Puente Piedra y Comas exigen a Rafael López Aliaga que anule peajes y cumpla su promesa (Latina Noticias)

Esta situación generó la molestia de los conductores y los alcaldes de los distritos de Puente Piedra y Comas exigieron a López Aliaga que cumpla su promesa.

Otra promesa que el alcalde López Aliaga tuvo durante la campaña electoral fue el alquiler de 10 mil motos para enfrentar la ola de delincuencia en la capital. Sin embargo, hasta el momento no se ve esta adquisición porque llegaría en seis a siete meses, de acuerdo al regidor Julio Gagó que lo dijo en una sesión del concejo de Lima el 31 de marzo pasado.

El también excongresista fujimorista indicó que la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) se iba a encargar de este proceso para que sean distribuidos entre la Policía Nacional del Perú (PNP) y 43 serenazgos de la capital.

“Esta es la vía más rápida. El proceso en la OSCE podría demorar de dos a cuatro años, con UNOPS esto puede ser en seis o siete meses. En una primera fase, se cederán 2.000 motos con GPS a la Policía y 1.332 a los distritos”, apuntó.

Agentes de la Policía Nacional y serenos de Lima trabajarán en conjunto. Foto: Andina.

López Aliaga también prometía que se iba a instalar tanques elevados con agua en los cerros de Lima. El 17 de febrero pasado se aprobó esta disposición en el concejo de Lima. El primero se iba a inaugurar en marzo pasado en el sector de Huáscar, en el distrito de San Juan de Lurigancho, pero hasta el momento no se ha dado.

De igual manera, el alcalde de Lima pidió que se generen mecanismos legales para poder declarar intangibles las quebradas en el Perú, con el fin de que no se sigan construyendo viviendas en esas zonas que son amenazadas constantemente con la caída de huaicos, inundaciones y deslizamientos provocados por fenómenos climatológicos como el ciclón Yaku o el Niño Costero.

Además, al menos 20 funcionarios nombrados por López Aliaga tendrían cuestionamientos por aparecer en informes de la Contraloría General de la República. Por ejemplo, se recuerda Humberto Guzmán, quien fue presidente de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape), habría sido intervenido en tres oportunidades por la Policía Nacional por manejar presuntamente en estado de ebriedad.