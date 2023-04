La frustración de Paolo Guerrero al perder ocasión de gol en Racing vs Newell’s

El delantero peruano mostró su frustración por ocasión errada con la 'academia'. (Video: ESPN)

Racing Club se medía en condición de local ante Newell’s Old Boys en un duelo válido por la jornada 11 de la Liga Profesional Argentina 2023. Desde el principio, el cuadro de la ‘Lepra’ se mostró más intenso y tomó la iniciativa de las las principales acciones de peligro ante un equipo que estuvo desconectado en varios sectores del campo y le costó tener llegadas claras en arco contrario. En esa línea, uno de los afectados por el trámite de la contienda fue Paolo Guerrero, quien mostró su frustración al perder una ocasión de gol.

Esta acción se llevó a cabo a los 35 minutos de la primera mitad. Los dueños de casa se habían hecho con la posesión de la pelota. Jonathan Gómez se apoyó en Juan Nardoni, que dejó correr ligeramente el balón para el delantero peruano, que abrió con Matías Rojas. El talentoso volante realizó un cambio de orientación para Nicolás Reniero, pero la férrea zaga de la visita impidió que prospere con éxito y el árbitro cobró falta en ataque.

El arquero de los ‘rojinegros’, Lucas Hoyos, sacó un pelotazo largo desde su área que acabó en tenencia de la ‘Academia’. Iván Pillud cobró un lateral desde la derecha para Leonardo Sigali, quien rechazó a campo contrario. En eso, apareció Nicolás Reniero, que sufrió una falta en el centro de la cancha. El paraguayo Rojas recuperó el esférico y condujo desde la banda izquierda, se sacó a dos rivales encarando hacia el medio y tocó con Guerrero. El experimentado artillero lo controló con el pie derecho, quedándole la pelota en el aire para que dé una media vuelta y saque un potente remate con la zurda, aunque este se fue muy por encima del arco de Newell’s.

Frustración de Paolo Guerrero

La reacción de Paolo Guerrero fue de desilusión: se agachó y al levantarse hizo un salto. Como si el estado del campo hubiera causado que el control no le haya quedado bien y no haya podido darle bien a la pelota para romper la paridad en el Cilindro de Avellaneda.

Paolo Guerrero y su gesto de queja por fallar disparo de gol en Racing vs Newell's.

Y es que Paolo Guerrero no había podido generar ocasiones de peligro en la portería de Newell’s. Racing Club no alcanzó romper el bloque defensivo y, tanto sus mediocampistas como atacantes no conectaron entre sí para destrabar a los zagueros contrarios, que en la mayoría de pasajes del partido estuvieron sólidos. Situación contraria ocurrió para los de Rosario, que en pocas llegadas a valla de los de Fernando Gago tuvieron oportunidades para abrir el marcador.

El ‘Depredador’ no fue considerado como titular para el anterior partido de la ‘Academia’ ante Gimnasia y Esgrima La Plata. De hecho, saltó al campo a los 79 minutos por Facundo Mura para acompañar en la delantera a Maximiliano Romero y tratar de revertir el 2-1 que tenía en contra. Sin embargo, apenas pudo forcejear en unas cuantas jugadas individuales, lo cual provocó que en una viera la tarjeta amarilla. Al final, la contienda acabó 3-1 a favor de los del ‘Lobo’.

Paolo Guerrero y su gol con Racing Club en Copa Libertadores

Una de los objetivos que Paolo Guerrero se trazó cuando fichó por Racing Club era luchar por el título de la Copa Libertadores, una competición que, con la excepción de River Plate de Argentina, ha sido poseída por los clubes brasileños en los últimos años (Palmeiras y Flamengo).

De todos modos, el delantero ‘incaico’ aspira en grande y ha podido dejar su primera huella en el cotejo ante Ñublense de Chile. Sucedió el miércoles 5 de abril en el triunfo por 2-0, donde Matías Rojas abrió la cuenta a los 16 minutos y el canterano de Alianza Lima lo hizo a los 54 minutos.