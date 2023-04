Katy Ugarte niega conocer presuntos recortes de sueldo en su despacho: “No hay ninguna prueba, así que me siento tranquila”

Congresista Katy Ugarte niega conocer de presuntos recortes de sueldo en su despacho. Foto: Composición Infobae (Andina)

La congresista Katy Ugarte se pronunció por los presuntos recortes de sueldos a sus trabajadores que iban destinados para medios de comunicación de Cusco como finalidad “de mejorar la imagen” de la parlamentaria. Sin embargo, la legisladora negó conocer estas acusaciones y que solo buscan dañar su imagen.

Te puede interesar: Procuradoría pide a la Fiscalía investigar a la congresista Katy Ugarte por el recorte de sueldo de sus trabajadores

“No tengo ningún conocimiento, no hay ninguna prueba, así que yo me siento tranquila. Yo nunca pagué, así que quienes me están imputando esto me lo tienen que demostrar con pruebas. Es más, he visto en los medios de comunicación situaciones muy delicadas de mi persona difamándome situaciones que no son al caso, entonces tomaremos acciones también nosotros”, declaró a su salida.

Además, presume que detrás de esta acusación se encuentra los extrabajadores de su despacho, específicamente, los del área de comunicaciones. En tanto, señaló que la Fiscalía allanó sus equipos telefónicos.

Te puede interesar: Fiscalía de la Nación abre investigación a congresista Katy Ugarte por presunto recorte de sueldo a sus trabajadores

“Desconozco, por eso que me lo demuestren. (...) Un motivo es hacer daño a mi imagen, lo que están haciendo dañar a mi imagen, bueno por eso que mis abogados deberán tomar las medidas correctivas y que la Fiscalía investigue”, afirmó.

Por otro lado, recalcó que nunca ha pedido ninguna suma de dinero, por lo que pidió que se realice las indagaciones. Cabe precisar que, el Ministerio Público abrió investigación preliminar contra la legisladora.

Te puede interesar: Enrique Wong: Se oficializa su suspensión como congresista y descuento de haberes por 120 días

“(...) a nadie he quitado ningún sueldo ni tampoco he recortado, a nadie, nunca. En mis 30 años de mi trabajo jamás he pedido cuotas y pueden ir a investigar a mi institución educativa, jamás. Por eso, que investigué la Fiscalía”, mencionó.

Comisión de Ética

Esta tarde, la legisladora Katy Ugarte se presentó en la Comisión de Ética que en primer momento sería revisado el informe de calificación para que se proceda a abrir investigación por el caso del despido de la trabajadora gestante en su trabajo. Sin embargo, no fue lo único, a último minuto también se incluyó a agenda el caso denunciado por Cuarto Poder de un presunto recorte de sueldo.

El primer informe contra la parlamentaria se aprobó con nueve votos a favor y seis abstenciones por el presunto despido arbitrario cuando tenía seis meses de embarazo. Sin embargo, aseveró que la trabajadora se habría aprovechado de su estado.

Katy Ugarte y Segundo Quiroz Barboza. (Congreso de la República)

En el caso de la gestante despedida, señaló que no se actúa con objetividad a su caso, luego de ser aprobado por mayoría el informe cuando fue blindada por la mayoría.

“Esta situación de aprobar un informe de calificación cuando no se alcanzó los votos a favor y a demás de vulnerar mis derechos va en contra de la voluntad de los integrantes (...) cuando la presidenta validó la aprobación por mayoría demuestra que no está actuando con imparcialidad y objetividad frente a mi caso”, indicó.

De esta manera, pidió que la presidenta del grupo de trabajo, Karol Paredes, se abstenga a votar este informe. “Solicito que usted dé un paso a la Comisión donde esta importante comisión usted es responsable política de haber aprobado indebidamente este informe de calificación”, señaló.