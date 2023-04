“Melissa y el Activador premium”: Usuarios comparan a Carolina Braedt y Anders con la modelo y Anthony Aranda

Usuarios comparan a Carolina Braedt con Melissa Paredes. (Instagram)

El supuesto caso de infidelidad de la influencer peruana Carolina Braedt ha desatado gran polémica en las redes sociales. Cientos de usuarios no han dudado en expresar su molestia con la figura de internet por aparentemente haber engañado a su esposo Bruno Vega con un empresario francés identificado como Anders Partouch.

Te puede interesar: Empresario francés relacionado a Carolina Braedt responde ante críticas: “Gracias por los buenos comentarios”

Todo sucedió a fines del mes de marzo, cuando la popular “Fashaddicti” reveló en las historias de su cuenta oficial de Instagram que había puesto punto final a su matrimonio con la pareja que compartió desde los 13 años. Si bien, al inicio sus fieles seguidores lamentaron la situación, los rumores de un posible engaño por parte de ella enfurecieron a los internautas.

Los cibernautas en Instagram, Twitter y TikTok tildaron de ‘infiel’ a Carolina Braedt, luego de descubrir varias coincidencias entre sus publicaciones y las de Anders Partouch. Según las imágenes, ambos habrían estado varias veces juntos en París, Francia, a pesar de que ella seguía en su relación amorosa con Bruno Vega.

Te puede interesar: Anders Partouche y Carolina Braedt están juntos en Francia: Videos y fotos lo confirman

La noticia ha generado que múltiples personas comiencen a comparar en redes sociales dicho caso con la historia de amor de Melissa Paredes y Anthony Aranda. Y es que, ambos empezaron su romance en medio de un escándalo de traición por parte de la modelo al padre de su hija, Rodrigo Cuba, quien desmintió a la modelo tras anunciar su ruptura y asegurar que habían llegado a un acuerdo mutuo para separarse.

“Ni Melissa Paredes se atrevió a tanto, la verdad”, “Ni Anthony Aranda se atrevió a tanto”, “Melissa y el Activador premium”, “Melissa Paredes 2″, “El Anthony Aranda versión internacional”, fueron algunos de los comentarios.

Cabe mencionar que, Bruno Vega confesó que fue sorprendido con la decisión de Carolina Braedt, misma situación que vivió el futbolista con la exreina de belleza. Hasta el momento, la también empresaria no se ha pronunciado sobre las acusaciones en su contra; sin embargo, el francés Partouche ha salido a defenderla de las fuertes críticas.

Instagram.

Instagram.

Instagram.

Instagram.

Instagram.

Instagram.

Instagram.

Instagram.

Instagram.

¿Qué dijo Anders Partouche para defender a Carolina Braedt?

El empresario francés Anders Partouche ha demostrado que no es ajeno a la polémica que envuelve su nombre en Perú. Por ello, el último domingo 9 de abril, decidió pronunciarse en las historias de su cuenta oficial de Instagram expresando su fastidio sobre los ataques de los que es víctima Carolina Braedt. Además, resaltó el gran cariño que tiene por ella.

Te puede interesar: Francés Anders Partouche defendió a Carolina Braedt de sus detractores: “Gracias por ser tan fuerte, te amo”

“Carolina ha sido una mujer independiente, increíblemente valiente y fuerte para defenderse a sí misma y su propia felicidad”, empezó el francés, quien destacó que la peruana sabe luchar por lo que es “mejor para sí misma”, sin miedo a las críticas por no cumplir “los estándares sociales normales de lo que la gente quería que fuera”. “Ella es lo suficientemente fuerte como para querer pasar por todo esto, para encontrar la felicidad”, acotó.

“He visto algunos comentarios misóginos increíbles, esas personas deberían ver la realidad, ya no vivimos en 1920. Las mujeres también pueden decidir lo que quieren en sus vidas. ¿Eso está tan mal? Siempre debes dedicar tu tiempo a difundir positivismo, no saques conclusiones precipitadas con la poca información que te damos. No sabes cómo tus palabras pueden afectar a otras personas y cómo pueden hacerte quedar como un estúpido si no conoces toda la historia”, agregó.

Finalmente, remarcó que no tienen ningún problema de “asumir toda la responsabilidad de esta situación”, si esta medida le hace feliz a los críticos, pero eso no significa que cambiara lo que piensa de los detractores. “A ti te confío más que mi vida, gracias por ser tan fuerte y maravillosa. Te amo”, concluyó.