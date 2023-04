Laura Huarcayo se refirió a la vez que Carlos Alcántara renunció en vivo a ‘Lima Limón’: “No lo sabía”

El programa ‘Lima Limón’ se estrenó en el 2004, con la conducción de Laura Huarcayo y Carlos Alcántara, a través de América TV. Sin embargo, esta dupla no duraría mucho, pues el exintregrante de Pataclaun decidió renunciar en vivo, delante de su sorprendida compañera y el público.

En una entrevista, Carlos Alcántara habló del tema, y señaló que no se hallaba en el programa, no era él. Esta vez, Laura Huarcayo se refirió a esta bochornosa situación.

“No sabía que se iba a ir, al aire, nos sorprendió a todos, pero sus razones habrá tenido. Creo que ese día perdí la vergüenza en televisión”, indicó Laura Huarcayo entre risas, resaltando que nunca le preguntó por qué decidió irse del espacio de América TV.

Como se recuerda, después de ello, Carlos Alcántara fue reemplazado por Carlos Vílchez, por su personaje La Carlota. Con el programa estuvieron como 7 años al aire. Hasta que decidió retirarse de ‘Lima Limón’.

¿Por qué Laura Huarcayo decidió dejar ‘Lima Limón’?

En un principio se señaló que Laura Huarcayo decidió retirarse por motivos de salud. “El alejamiento se debe a un problema físico, que no es de gravedad, pero sí de cuidado, que le exige reposo”, indicó en su momento la productora Mariana Ramírez del Villar.

“Es un tema de alto estrés y necesita descansar. Laura tiene miedo de no poder controlar su salud”, acotó.

Sin embargo, en el 2011, la conductora de TV brindó unas declaraciones a la revista Gisela, donde aclararía le diagnosticaron cálculos renales, pero no era tan grave como para retirarse de ‘Lima Limón’. Su verdadera razón sería la mala relación laboral que tenía con Mariana Ramírez del Villar y Raúl Romero, de ProTV, empresa productora del programa.

“Por respeto a esa familia preferí no revelar las cosas que pasaban”, dijo en aquella entrevista. “Yo siempre he buscado un lugar, esté o no en la televisión, donde sienta que el mismo trato que doy también lo recibo. Un lugar donde haya mucho respeto. Yo soy así”, acotó en la entrevista.

Laura Huarcayo indicó que esta mala relación perjudicaba su salud, la dañaba emocionalmente. Por eso decidió renunciar, decisión que fue respaldada por su médico de cabecera.

“Ahora yo no juzgo a las personas porque creo que no hay ni buenos ni malos. Creo que podemos dañar a alguien y no nos damos cuenta”, dijo.

¿Por qué Carlos Alcántara renunció a ‘Lima Limón’?

“Me llamaron a este programa por mi transparencia y estoy muy agradecido por eso. Pero mi madre me enseñó a ser consecuente con mis valores e ideas. A las señoras les pido perdón si en alguna ocasión di una opinión abrupta. Muchas gracias por todo el cariño. Lo que hice fue por ustedes (…). Prefiero evitar especulaciones, así que opto por renunciar públicamente. Desde hoy dejo “Lima limón”. Gracias, Laura. Adiós”, estas palabras que usó Carlos Alcántara en el 2004 para renunciar en vivo.

¿Qué dijo casi 20 años después? Según contó en La Linares, la propuesta no es como se la pintaron, además, llegó en un momento de su vida que no sabía qué rumbo profesional seguir.

“He ido progresando a no ser tan confiado, ahora soy desconfiado. Pero en ese momento era lo que me tocaba, me ofrecieron una cosa y yo estaba como perdido, no sabía para donde ir y me dijeron que conduzca un programa que bacán y no era como yo esperaba, fue cambiando. Me fui dando cuenta y choqué mal y me fui mal, me salí mal, todo mal”, contó Carlos Alcántara.

Con esta experiencia, el director de cine contó que se dio cuenta de cómo se manejan algunos programas de televisión. “Me di cuenta de cómo es, no quiero juzgar a nadie, porque después me di cuenta de que así son todos los programas de ese estilo. Tienen que pasar cosas todos los días, hay temas todos los días, se preparan, se escriben, se arman cosas. ‘Armani’ esas cosas toda la vida ha existido. Usan el audífono para decirte que tienes que preguntar”, detalló.

Sin embargo, hubo una situación que lo hizo explotar en vivo, y la cual no dudó en contar a Verónica Linares durante la entrevista.

“Dos veces me fui al aire. La primera fue en una bronca de una señora. Era como un mediador entre dos señoras. Las dos se peleaban porque decía que una había golpeado a otra, yo grité y a hasta tiré el atril y me fui. ¿Por qué hice eso? En el corte comercial, la señora se sacó el parche y dijo que le estaba picando y le dijeron que no se lo saque. El parche era mentira y yo estaba en el medio, todo idiota. Y luego al aire se comenzaron a insultar y atrás de cámaras les pedían que se peleen y tiré y me fui”, relató.