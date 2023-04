César Vega recordó cuando fue detenido por conducir en estado de ebriedad: “Pido disculpas a nivel nacional”

César Vega asistió al programa de Ernesto Pimentel para hablar sobre su actual situación sentimental. Además, se refirió a la vez que fue detenido por manejar en estado de ebriedad. En aquel momento, el cantante de salsa pidió disculpas y decidió retirarse de los escenarios.

Te puede interesar: Janet Barboza se cansó de aconsejar a Paula Arias: “Ella es más que tóxica”

Sin embargo, poco tiempo después reapareció, hecho que fue criticado por muchos. El artista contó por qué hizo esa publicación.

“Abrirme en este tema es un poco difícil, estoy pasando ya hace algún tiempo unos problemas. Yo sufro de todo esto que se trata de la ansiedad desde hace 18 años aproximadamente. (...) Gracias a Dios, yo pude superar año tras año estos episodios”, indicó el salsero.

Te puede interesar: Valeria Piazza tuvo curiosa reacción al ver escena de beso entre Ethel Pozo y Christian Domínguez

César Vega reveló que ha tratado de sobrellevar la enfermedad, junto con momentos de depresión. Es justamente en uno de estos cuadros que llegó a publicar su retiro de los escenarios.

“He tenido la fuerza (de sobrellevar), algunas personas lo tomaron como un chiste, esto de irme un día y probablemente regresar al otro”, señaló el artista.

Te puede interesar: Quién es la ‘Mujer Boa’, sobreviviente de accidentes aéreos y que ahora es desalojada de su casa

La Chola Chabuca le preguntó al artista qué fue lo que detonó esta situación. Aunque no supo responder con seguridad, el cantante recordó a su padre, resaltando que su muerte fue “el mayor dolor” que ha tenido durante todos estos años.

“Es una pena y un dolor que yo tengo en el corazón desde hace mucho tiempo, que con la bendición de Dios voy a tratar de superarlo”, acotó.

La detención de César Vega

En otro momento, se refirió específicamente en el bochornoso incidente que protagonizó, donde fue detenido por haber conducido en estado de ebriedad.

“Cometí el error de manejar algunas cuadras para irme a casa de un primo mío que iba a manejar mi carro y bueno, en una de esas circunstancias me paró un policía y no me quedó más que ir para la consejería. Definitivamente, gracias a Dios no pasó a algo tan grave”, indicó César Vega, quien fue interrumpido por Ernesto Pimentel.

César Vega pide disculpas nuevamente tras ser intervenido en estado de ebriedad.

“Sí, es grave, o sea, tomar ha hecho que hoy no tengas un brevete, tomar debe haberte puesto en una situación muy difícil y complicada y siento que es algo que todos debemos aprender y que además puede matar a una persona y que no es un tema que digas ya pasó, no. Fue algo grave y creo que tú en su momento en tus redes has pedido disculpas”, indicó Pimentel bastante serio.

“Así es, y de igual manera aprovecho porque no he tenido oportunidad de pedir disculpas a nivel nacional, mediante un programa de televisión y de verdad, como lo dije en ese post que hice, no ha sido un ejemplo de algo que se tenga que volver a repetir. Yo he cometido un error y le pido disculpas.”, indicó.

César Vega habla de su relación sentimental

En otro momento, César Vega habló de su situación sentimental. Como se recuerda, el cantante está separado de la madre de su hija, la cantante Suu Rabanal.

“Soy un hombre comprometido, ya tengo un compromiso. Hace aproximadamente ocho meses empezó una nueva relación. La conocí por el tema del medio también. Ella se dedica al modelaje”, contó.