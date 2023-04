Raúl Romero recordó la muerte de su hermano y contó cómo este hecho influyó en su carrera musical

Raúl Romero recordó la muerte de su hermano y contó como este hecho influyó en su carrera musical. (YouTube)

Raúl Romero contó detalles poco conocidos de su vida privada en una reciente entrevista con Renzo Schuller. El exconductor de ‘Habacilar’ abrió su corazón y recordó la lamentable muerte de su hermano Óscar Romero, quien perdió la vida en los años noventa. El cantante contó la repercusión que tuvo la pérdida de su ser querido en su carrera como cantante.

Te puede interesar: Raúl Romero puso en aprietos a Christian Yaipén en su segundo concierto: tuvo que corretearlo

El artista nacional despegó en la industria musical tras fundar el famoso grupo ‘Nosequién y los Nosecuántos’. La agrupación formada por cinco amigos ganó gran popularidad y comenzaron a realizar múltiples presentaciones al rededor de todo Perú. Además, lanzaron sencillos como ‘Los patos y las patas’, ‘Magdalena’, ‘Las torres’, ‘Sin calzoncito’, entre otros temas que hasta la actualidad siguen sonando.

“¿En qué momento de tu vida sientes que ha cambiado algo? Ese minuto que tú dices ‘cambió mi vida para bien o fue un avance’. De repente son muchos, pero un momento específico que tú dices ‘este día, mi vida se volteó'”, preguntó Renzo Schuller y a lo que Raúl Romero no tuvo problema en contestar.

Te puede interesar: Raúl Romero contó cómo descubrió que tenía un tumor maligno en el intestino

El exjurado de ‘La Voz Perú' señaló que el fallecimiento de su padre y hermano fueron eventos que marcaron su vida; sin embargo, el deceso de este último influyó en su forma de cantar. “El fallecimiento de Óscar me cambió mucho, no tanto por su pérdida, sino por cómo él afrontó sus últimos dos años de vida, sabiendo que iba a dejarnos y todo lo que hizo”.

“Un poco antes de la pérdida de mi hermano, yo acababa de fundar el grupo (Nosequién y los Nosecuántos) y la manera en que yo me apliqué al grupo fue muy distinta a partir de la pérdida de Óscar. Fue una inspiración. Todo lo que él hizo en términos académicos y amistad, fue para mí, aleccionador. Mi actitud hacia las cosas cambió”, agregó.

Raúl Romero cuenta que la muerte de su hermano le cambió la vida. (Captura)

Cabe mencionar que no es la primera vez que Raúl Romero habla sobre la muerte de su hermano. En septiembre de 2022, contó que se enteró de la partida de su ser querido poco antes de un concierto. Aunque la noticia le afectó mucho, no pudo dejar de presentarse en el show benéfico que ya tenía programado.

Te puede interesar: Raúl Romero protagonizó video viral bailando cumbia en el concierto de Grupo 5

“Cuando llegue a mi casa de viaje, la presidente de la asociación me fue a buscar y me dio las condolencias. Se puso a llorar y ella pensaba como tratar de convencer para hacer el concierto y yo estaba devastado. Fui y toque con mis amigos de “Los No sé Quién” y ellos me miraban a cada rato, hice el concierto, creo yo impecable. Cuando terminó el concierto me derrumbe”, reveló en un programa de ‘La Voz Senior’.

Raúl Romero tuvo cáncer en 2021

Durante la misma entrevista con Renzo Schuller, Raúl Romero habló sobre el difícil momento que vivió cuando le descubrieron un tumor maligno en el intestino y tuvo que someterse a una operación. “Fue un hallazgo, no fue un descubrimiento médico. En los análisis que me hago constantemente, incorporé el TESTCan, una prueba de imágenes muy elevada y orientada a la detección de tumores. Yo me empeciné en hacerlo, incluso en contra de los comentarios de Carolina (su esposa)”

“Fui a la cita y me inyectaron. Terminé los análisis, que duran como una hora, y me fui. Cuando estaba manejando, me llama el doctor y me dice ‘Raúl, puedes volver’. Me hizo tomar más contraste y me dijo ‘He visto una zona que la veo medio activa’. El TESTCan vuelve luminiscentes las células en exceso, detecta cualquier actividad extraordinaria en tu organismo, a nivel celular”, añadió.

Horas después de haberse hecho por segunda vez los análisis, Raúl Romero recibió la llamada de su doctor y según señaló, en ese momento se dio cuenta de que algo malo pasaba. “En el resultado pusieron ‘intestino: tumor maligno’. Llame a Carolina y le pregunté que íbamos a hacer. “Fuimos donde mi amigo, un gran oncólogo, y me dijo: ‘Hay que operarlo’. Me decía que este tipo de tumor solo se detectan cuando tienen la dimensión que te bloquean las vías y cuesta mucho hacer algo”.