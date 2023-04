Gol de Alexander Succar vía penal para 1-0 en Universitario vs Gimnasia por Copa Sudamericana

Alexander Succar anotó el 1-0 al cuadro argentino por Copa Sudamericana. (Video: ESPN).

Alexander Succar puso en ventaja a Universitario de Deportes. Este miércoles 5 de abril se enfrentaron la ‘U’ y Gimnasia y Esgrima de La Plata en Argentina y el delantero peruano marcó el 1-0 de los ‘cremas’ en su debut en la Copa Sudamericana 2023.

Te puede interesar: Alineaciones de Universitario vs Gimnasia HOY: equipos titulares por Copa Sudamericana 2023

El futbolista de 27 años había ingresado a los 64 minutos en reemplazo de un lesionado Emanuel Herrera y a los 85′ tuvo la oportunidad de poner en ventaja a los dirigidos por Jorge Fossati desde los 12 pasos y no la desaprovechó.

Succar Cañote no había marcado en lo que iba del 2023 y se paró frente al golero argentino Tomás Durso para abrir su cuenta goleadora en esta temporada. Con un remate esquinado al ángulo superior derecho infló las redes del cuadro ‘tripero’ y fue suficiente para conseguir su primera victoria en la ‘gran conquista’.

Te puede interesar: Emanuel Herrera casi marca golazo en Universitario vs Gimasia: gesto técnico perfecto y al ángulo

Si bien el tanto llegó a los 85′, la polémica inició cinco minutos antes. Horacio Calcaterra había filtrado un balón al área de Gimnasia y el propio Alexander controló y cedió la redonda hacia Nelson Cabanillas, quien sacó un centro, el cuál terminó impactando en el brazo del volante Ignacio Miramón.

En primera instancia, el árbitro uruguayo Andrés Matonte no cobró la pena máxima y señaló solamente tiro de esquina. El juego no se reanudó y no hasta el minuto 82 cuando el juez central recibió el llamado del videoarbitraje y se acercó al monitor para revisar la acción.

Te puede interesar: Canal de Universitario vs Gimnasia EN VIVO 1-0: ESPN, Star Plus y DirecTV por grupo D de la Copa Libertadores

Tras sendas revisiones en el VAR, finalmente el encargado de impartir justicia cobró el penal y le mostró cartulina amarilla a Ignacio Miramón.

Con gol de Alexander Succar, el equipo de Jorge Fossati se llevó triunfazo de Argentina por el torneo internacional. (Video: ESPN).

Noticia en desarrollo...