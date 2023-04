Dayanita confirma su permanencia en ‘JB en ATV’ y explica por qué no se presenta a las grabaciones. | YouTube.

A más de uno llamó la atención no ver a Dayanita en más de un programa de ‘JB en ATV’, donde alcanzó gran popularidad debido a las interpretaciones que realizaba de algunos personajes. Por este motivo, su ausencia causó que más de un fan suyo se empiece a preguntar qué pasó con ella.

Tras evitar a la prensa durante varias semanas y no querer responder sobre su continuidad en este espacio dirigido por Jorge Benavides, finalmente la actriz cómica salió al frente para explicar el motivo de su alejamiento de este programa que se emite por la señal de ATV.

Durante una entrevista que brindó para el canal de YouTube ‘Katty con Kalle’, Dayanita dejó en claro desde un primer momento que no la despidieron, sino que recibió una sanción por las constantes indisciplinas que cometió a lo largo de varios meses.

“Son por mis faltas de disciplina. Yo ya no me sentía bien, tuve una discusión personal (fuera de JB en ATV). Si me pasa algo a mí yo no me agarró con todo el mundo, yo voy a reconocer que cuando no me siento bien no contesto el teléfono”, dijo.

Asimismo, la actriz cómica explicó que era cierto que ella no contestó las llamadas de la producción del programa y no se comunicó con ellos hasta después de varias horas. En ese sentido, Dayanita pensó que todo se iba a calmar cuando se disculpara, pero no fue así.

Lo que nunca imaginó es que recibiría un fuerte llamado de atención, donde incluso le habrían alzado la voz, provocando que ella se sienta sin ganas de trabajar. Por este motivo, cuando la llamaron para que regrese a las grabaciones, los rechazó de inmediato.

“Sí, me llamaron (para grabar), yo también traté de comunicarme con ellos para poder aclarar ese tema y me dijeron para asistir, pero yo no soy de las personas “conchudas”, yo quiero que esto se calme”, comentó.

Dayanita quiere cantar cumbia. (Instagram)

De acuerdo a sus propias declaraciones, no quiere que la sigan criticando en las redes sociales por las actitudes que ha tomado en las últimas semanas por no haberse presentado en ‘JB en ATV’, por lo que está esperando que la situación se calme un poco para regresar a las grabaciones.

“En las redes la gente habla sin saber, entonces me empezaron a atacar en los comentarios de mi Instagram, empezaron a decir un montón de cosas sin saber la verdad. Yo siempre voy a decir que estoy bien, haciendo mi vida tranquila, nuevos proyectos”, indicó.