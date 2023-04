Úrsula Boza y su romántico mensaje a Christopher Gianotti por su cumpleaños: “Amo nuestra vida juntos”

Úrsula Boza dedica tierno mensaje a Christopher Gianotti por su onomástico. (Instagram)

Más enamorada que nunca. Úrsula Boza no dudó en expresar sus sentimientos en una romántica publicación por el cumpleaños de Christopher Gianotti. La actriz de ‘Al Fondo Hay Sitio’ celebró los 40 años de vida del padre de sus hijas, dedicándole unas tiernas palabras en sus redes sociales junto a varias fotografías posando juntos y en familia.

Como se recuerda, la feliz pareja confesó que retomó su relación a principios del mes de febrero, luego de haber estado separados por un largo tiempo. Ambos decidieron darse una nueva oportunidad en el amor y ahora se muestran muy unidos, por lo que la popular ‘Mirada de Tiburón’ no dejó pasar la ocasión especial para resaltar lo que siente.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Úrsula Boza compartió una serie de divertidas fotos posando al lado de Christopher Gianotti, así como de imágenes familiares. Además, acompañó su post con un emotivo mensaje, resaltando que desea permanecer junto a al actor el resto de su vida.

“Feliz vida, amor de mi alma. Deseo que siempre sigas cumpliendo tus sueños y estar a tu lado para verte brillar como desde que te conocí. Te amo. Amo nuestra vida juntos. Amo nuestros sueños juntos y nuestros sueños personales. Amo y disfruto verte ser el padre que eres. Te amo infinito”, escribió.

La respuesta del conductor no se hizo esperar y remarcó su amor por la artista nacional. “Sigamos sorprendiendo a la vida con sonrisas, respeto, pero sobre todo con mucho amor. Que el viento de paz y amor siempre nos lleve hasta las estrellas, Te amo”, sentenció.

La publicación de Úrsula Boza ocasionó miles de reacciones por parte de sus amigos y fieles seguidores, quienes también festejaron el onomástico de Christopher Gianotti. “Feliz vida a mi hermano querido”, “Feliz cumple Christopher Gianotti y lo mejor para los dos”, “Que bendición seguir viéndolos juntos”, “Qué hermosos. Toda la felicidad para ustedes”, fueron algunos de los comentarios.

Los motivos de su reconciliación

Úrsula Boza explicó que la decisión de regresar no fue por un tema de tener la familia completa o por sus hijas, sino por decisión propia y que están convencidos de que esta vez funcionará porque ambos han sanado heridas del pasado.

“Acá nos hemos vuelto por nuestras hijas, hemos vuelto por decisión propia de cada uno, porque si hubiésemos vuelto por las bebés sin quererlo del todo, en algún momento esto iba a reventar. Por eso cada uno ha hecho su chamba de manera individual... nos juntamos a trabajar y reconocernos mutuamente”, indicó.

Por su parte, Christopher Gianotti comentó que fue él quien dio el primer paso para regresar con Úrsula; sin embargo, ella se tomó su tiempo, ya que tiene dos hijas de por medio y siempre pensó en la estabilidad de su familia.

Ya, he contado antes, que soy un poquito acalorado, obviamente ver a una mujer hermosa, siempre linda, pero ella siempre me choteaba. Me había dado cuenta todo lo que habíamos vivido, que parte (de la separación) fue mi culpa y no quería perderme la gran mujer que es ella. Traté, traté y fueron varios meses de estar ahí, pero sabía que en el fondo había mucho amor. De hecho, entendimos que nos separamos muchas veces no por falta de amor, sino porque la vida es difícil”, puntualizó.