Jugador de Atlético Paranaense olvidó debut con Alianza Lima: “Ahora nos toca pensar en Libertad”

Agustín Canobbio se confundió de rival en el debut de Atlético Paranaense por la Copa Libertadores.

Agustín Canobbio, jugador de Atlético Paranaense, cometió un error al declarar sobre el debut de su equipo en la fase de grupos de la Copa Libertadores. El uruguayo se confundió de rival y olvidó a Alianza Lima. Sus palabras causaron polémica en redes sociales.

Tras la victoria del ‘huracán’ (2-1) ante Cascavel por la final ida del Campeonato Paranaense, el ‘charrúa’ fue interceptado por la prensa en el tunel del estadio Olímpico Regional Arnaldo Busatto, se detuvo unos minutos y contestó las preguntas.

El exfutbolista de Peñarol comenzó hablando sobre el reciente partido ante el equipo de la cuarta división de Brasil. “Muy difícil, partido complicado, no conseguimos jugar como esperábamos, pero conseguimos la victoria”.

De inmediato, Canobbio se refirió al debut de Atlético Paranaense en la Copa Libertadores 2023 y sorprendió con sus declaraciones. “Victoria importante para el próximo juego, ahora pensar en Libertad, tenemos un viaje por delante”.

Claramente, el futbolista del club brasileño se confundió, pues su próximo encuentro es con Alianza Lima y no con Libertad. Es más, enfrentará a Libertad de Paraguay en la fecha 3 de la fase de grupos del torneo organizado por Conmebol.

Agustín Canobbio ya se encuentra en el Perú. Llegó hoy por la madrugada al aeropuerto Jorge Chávez para enfrentar a Alianza Lima mañana martes 4 de abril a las 17:00 horas en el estadio Alejandro Villanueva.

Fixture de Atlético Paranaense en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Polémica de Canobbio

No es la primera vez que el uruguayo pisa suelo peruano. Lo hizo previamente con la delegación de Peñarol para enfrentar a Sporting Cristal por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2021. Fue titular en el triunfo (3-1) del ‘mirasol’ y jugó los 90 minutos.

Después del encuentro con los ‘celestes’, Agustín Canobbio protagonizó una polémica al dar positivo en el control antidopaje. Rápidamente el club ‘charrúa’ emitió un comunicado, explicando la situación de su futbolista.

“La sustancia encontrada en dicho control se denomina Boldenona, un anábolico de uso veterinario para el crecimiento y engorde de animales. Agustín, así como otros integrantes de la delegación, ingirió tres comidas, pollo asado y carne, durante su estadía en Lima”, se escribió en el texto.

El integrante de la selección uruguaya no fue sancionado y solo recibió un apercibimiento en marzo del año pasado. No obstante, la Agencia Mundial Antidopaje (WADA por sus siglas en inglés), a inicios de marzo de 2023, apeló ante el Tribunal Arbitraje de Deporte (TAS), pues claramente no está de acuerdo con la resolución de Conmebol.

Comunicado de Peñarol.

Canobbio, jugador de selección

Si bien Agustín Canobbio no es titular indiscutible en Atlético Paranaense, el extremo es considerado en la selección de Uruguay. Su debut con la ‘celeste’ fue en enero de 2022 ante Paraguay en la victoria (1-0) por las Eliminatorias Sudamericanas.

El jugador de 24 años también participó del duelo con Venezuela por clasificatorias y el amistoso con Canadá. Luego, se metió a la lista final del Mundial Qatar 2022, donde jugó en el triunfo sobre Ghana.

El atacante de Atlético Paranaense volvió a ser convocado para defender a su país en los recientes partidos de preparación ante Corea del Sur y Japón en la gira por Asia. Ingresó en ambos, completando un total de 49 minutos.

DATO: Canobbio vistió las camisetas de Fénix y Peñarol y conquistó dos campeonatos nacionales y dos SuperCopa de Uruguay con el ‘girasol’ previo a su fichaje por Atlético Paranaense.