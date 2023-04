Universitario desperdició triple ocasión de gol ante Cienciano por Liga 1

Universitario se enfrenta a Deportivo Garcilaso por la fecha 10 de la Liga 1

Universitario de Deportes se enfrentaba en condición de visitante ante Deportivo Garcilaso en un duelo válido por la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 2023. Desde el principio, el cuadro ‘crema’ se mostró decisivo para ir en busca del arco rival. Fue así como todo el equipo adelantó sus líneas y se volcaron para vencer al conjunto cusqueño, que en los primeros minutos se encontró sin reacción y no pudo contener los ataques del rival. En ese sentido, los dirigidos por Jorge Fossati tuvieron una triple ocasión de anotar el primer gol, pero la suerte no estuvo de su lado.

Esta acción se llevó a cabo apenas a los dos minutos de haber iniciada la contienda. El elenco ‘merengue’ gozó de un saque lateral por un rechazo de Juan Diego Lojas. En eso, Hugo Ancajima se dispuso a ejecutar esta acción detenida, enviando la pelota para Emanuel Herrera, que luego de no poder prosperar por el sector derecho, la jugada acabó en el tiro de esquina tras un impacto en Lojas.

Luis Urruti fue el encargado de cobrar este balón quieto y lo mandó al corazón del área del ‘Vendaval Celeste’. Wiliams Riveros conectó de cabeza, pero chocó en un rival. El rebote lo tomó Martín Pérez Guedes, quien estando de espaldas al arco, se mandó un taconazo, aunque tampoco sirvió. No obstante, ese esférico suelto fue tomado por Piero Quispe, que eludió a su marcador y sacó un potente disparo que pegó en el travesaño. En el rechazo, la pelota le quedó a Aldo Corzo, quien pivoteó con Emanuel Herrera, aunque no estuvo bien perfilado y su disparo salió apenas desviado de la valla defendida por Diego Penny, que no tuvo reacción en ninguna aproximación.

Tres jugadas en apenas unos cuantos segundos que Universitario no logró transformar en gol, el cual hubiera sido un gran alivio, pues era el inicio del encuentro y el trámite hubiera sido favorable, ya que habría alterado los planes del asistente técnico de Deportivo Garcilaso, Carlos Fernández, quien dirige al equipo por la expulsión del entrenador Roberto Tristán en el último duelo ante Carlos A. Mannucci.

Piero Quispe y Emanuel Herrera han recuperado la confianza en Universitario con Jorge Fossati. (Universitario)

Transformación de Piero Quispe y Emanuel Herrera

Piero Quispe se avizoraba como el jugador que debía empezar esta temporada para consolidarse en el once titular de Universitario, luego de destacar el año pasado. Sin embargo, de acuerdo con las palabras del DT Carlos Compagnucci, el volante no había realizado una buena pretemporada y estaba desenfocado. Una situación similar vivió Emanuel Herrera, que llegaba para ser el goleador que compita por el puesto con Alex Valera, aunque en el duelo contra Carlos A. Mannucci, justo en la primera ocasión que era titular, falló un penal y fue cambiado al poco tiempo, lo cual mermó su confianza.

El panorama de los dos futbolistas cambió luego de la salidad del argentino y el ingreso de Jorge Fossati. Recuperaron la seguridad en su juego y comenzaron a destacar. El mediocampista se mostró más participativo en la creación de juego y, en lo que va de la temporada, lleva dos goles (uno menos de los que marcó el 2022). En el caso del delantero argentino, se ‘sacó la sal’ y pudo marcar cuatro dianas en nueve cotejos. Una total transformación de ambos jugadores para enrumbar el camino de la ‘U’.

Universitario en la Copa Sudamericana 2023

Universitario conoció esta semana los rivales que tendrá en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2023. Los ‘estudiantiles’ chocarán con Gimnasia y Esgrima de La Plata de Argentina, Goiás de Brasil e Independiente de Santa Fe de Colombia. Bajo el mando de Jorge Fossati, quien le ha inyectado otra mentalidad al equipo, intentará competir y estar a la altura.