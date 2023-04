La ira de Piero Quispe al ser cambiado: rechazó abrazo de asistente en el Universitario vs Garcilaso por Liga 1

El volante crema no aceptó el saludo del asistente técnico de Jorge Fossati en el Estadio Garcilaso del Cusco. (Video: Liga 1 Max).

Piero Quispe continúa envuelto de polémica. El volante de 21 años no tomó nada bien su cambio a los 64 minutos durante el empate 0-0 entre Universitario de Deportes y Deportivo Garcilaso, ya que abandonó el terreno de juego del estadio Inca Garcilaso de la Vega con un evidente enojo e incluso rechazó un abrazo de Leonardo Martíns, asistente técnico de Jorge Fossati, quien se aproximo a intentar darle ánimos.

Desde la llegada del entrenador uruguayo, el mediocampista atraviesa un gran momento individual, siendo determinante, marcando goles y generando jugadas de peligro. No obstante, no estaba teniendo su mejor partido ante el ‘cielito lindo’ y no pudo seguir demostrando su talento. El hecho que desencadenó su cambio fue la expulsión de Nelson Cabanillas a los 50 minutos, ya que los ‘cremas’ quedaron descompensados atrás, por lo que el DT optó por reforzar la medular sustituyéndolo por un jugador de perfil más defensivo como Alfonso Barco.

Cabe señalar que, en los últimos días, Piero Quispe estuvo en el ojo de la tormenta debido a las polémicas declaraciones que hizo contra Ángel Comizzo, a quien lo acusó de obligar a los juveniles a vivir en Campo Mar alejados de su familia durante la pandemia, hecho que casi lo hizo dejar Universitario. Además, lo cuestionó por darle pocos minutos. Este hecho generó una respuesta del técnico argentino, quien manifestó que se lamentaba por su exdirigido, pero animó a los periodistas a recopilar testimonios de otros futbolistas para ver si en verdad tenía ese manejo de grupo.

Piero Quispe reveló que en el pasado quiso salir de Universitario. (Cojo y Manco)

El volante de 21 años también fue cuestionado por algunos hinchas ‘merengues’ en redes sociales por aceptar la nota con el programa ‘El Cojo y el Manco’, al cual pertenece el futbolista Reimond Manco, quien está inidentificado con Alianza Lima y le confesó que su fútbol encajaría perfecto en el equipo de La Victoria. Pese a que Quispe dejó en claro que en Perú solo jugaría por Universitario de Deportes, lo cuestionaron por supuestamente exponerse a esas situaciones.

Esta no es la única polémica que involucró a ‘Pedri’ este año, ya que, tras su salida de tienda ‘crema’, su exentrenador Carlos Compagnucci reveló que no lo ponía como titular debido a que estaba mal físicamente: “Tuvo una mala pretemporada. Su estado de forma no era el mejor. No estaba enfocado y no andaba bien futbolísticamente. No estaba fresco y picante. No estaba como había estado el año pasado”, contó a Al Ángulo.

Ante esta situación, Piero Quispe afirmó que estaban más felices con Jorge Fossati y que durante los partidos en los que destacó, se sintió igual de bien físicamente que cuando estaba en el banco de suplentes.

Piero Quispe ha marcado dos goles desde la llegada de Jorge Fossati. (Universitario)

Los números de Piero Quispe

Más allá de las polémicas con sus extécnicos, Piero Quispe encontró su mejor nivel desde la llegada de Jorge Fossati, ya que en los 5 partidos que disputó, convirtió dos goles y brindó una asistencia , siendo determinante en los últimos metros del campo, una característica que se le reclamó el año pasado, en el cual mostró un buen nivel, pero apenas pudo aportar con tres goles y cinco asistencias en 37 partidos, cifras que, si sigue a este paso, podrá superar.

Su propio entrenador, manifestó que este rendimiento se debe a que lo están ubicando en una zona que le permite pisar mejor el área contraria y ser decisivo: “Es un jugador sin techo, viene creciendo y potenciándose porque escucha, tiene una buena cabeza y entiende el juego. Es determinante con la pelota, pero también fue uno de los jugadores que más pelotas recuperó. Lo pusimos donde pensamos que él puede desarrollar su talento en función del equipo”, señaló.