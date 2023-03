Perú sufrió gol al último minuto y perdió 2-1 ante Bolivia en el Sudamericano sub 17

Mamani, en el último minuto, marcó la remontada por el Sudamericano Sub 17. (Video: DIRECTV).

Un gol agónico de Braian Mamani en los últimos minutos le costó la derrota a Perú 0-1 ante Bolivia. De esta forma, los dirigidos por Pablo Zegarra iniciaron con el pie izquierdo el Sudamericano Sub 17 de Ecuador. La jugada se produjo a los 90+1 minutos, cuando Esteban Cruz no calculó un rebote y no pudo despejar un balón, perdiendo la posición ante Moisés Paniagua, quien ante la salida del portero Juan Pedro Durán, tocó para su compañero, el cual definió a puerta vacía, pese a la inútil barrida de Jussepi García intentando alcanzarlo, y sentenció la derrota del cuadro ‘blanquirrojo’.

Como quedaban pocos minutos para el final del encuentro, la selección peruana solo tuvo una ocasión de gol antes del final, esta fue de Víctor Guzman, a quien le quedó un rebote tras un remate bloqueado de Thiago Salinas, y de media vuelta buscó el segundo palo del arco boliviano, pero su remate se fue desviado.

Recordemos que Perú se había puesto en ventaja con golazo de Bassco Soyer a los 28 minutos, pero el volante salió lesionado cuando era el mejor del encuentro. Posteriormente llegó el empate de Moisés Paniagua a los 70′ y el de Braian Mamani en el último minuto. De esta forma se cortó una racha de dos victorias consecutivas sobre Bolivia en la categoría Sub 17, antes se cosecharon triunfos 3-1 y 1-0 en 2019 y 2013 respectivamente.

Perú no pudo aguantar el ritmo del partido y se dejó voltear en el segundo tiempo (FPF)

Este partido significó la primera derrota de un equipo en el Sudamericano Sub 17, ya que los dos partidos anteriores finalizaron en empate, el primero un 0-0 entre Colombia y Uruguay y luego un 2-2 entre Ecuador y Brasil, ambos validos por el Grupo A. La jornada la cerrarán Argentina y Venezuela a las 19:00 horas, si dicho encuentro también termina igualado, la ‘bicolor’ podría culminar la primera fecha en el último lugar de su grupo.

¿Cuál será el próximo partido de Perú en el Sudamericano Sub 17?

La selección peruana tendrá una chance de reponerse de la derrota el próximo martes 4 de abril, cuando enfrenten a Paraguay en el estadio George Capwell de Guayaquil a las 19:00 horas por la tercera fecha del Sudamericano Sub 17, ya que en la segunda jornada le toca descansar. Recordemos que, pese al resultado del certamen, Perú cuenta con un cupo al Mundial de la categoría a realizarse entre noviembre y diciembre, aunque exista una posibilidad de que pierda la sede debido a que se están empleando la mayoría de recursos para la reparación del país tras el Ciclón Yaku.

Fixture y resultados del Sudamericano Sub 17

Fecha 1

Jueves 30 de marzo

- Colombia 0-0 Uruguay

- Ecuador 2-2 Brasil

Viernes 31 de marzo

- Bolivia 2-1 Perú

- Argentina vs. Venezuela / 19:00 horas

Fecha 2

Sábado 1 de abril

- Brasil vs. Chile / 16:30 horas

- Colombia vs. Ecuador / 19:0 horas

Domingo 2 de abril

- Venezuela vs. Paraguay / 14:30 horas

- Bolivia vs. Argentina / 19:00 horas

Fecha 3

Lunes 3 de abril

- Chile vs. Uruguay / 16:30 horas

- Brasil vs. Colombia / 19:00 horas

Martes 4 de abril

- Venezuela vs. Bolivia / 16:30 horas

- Paraguay vs. Perú / 19:00 horas

Fecha 4

Miércoles 5 de abril

- Chile vs. Colombia /16:30 horas

- Uruguay vs. Ecuador / 19:00 horas

Jueves 6 de abril

- Paraguay vs. Bolivia / 16:30 horas

- Perú vs. Argentina / 19:00 horas

Fecha 5

Viernes 7 de abril

- Ecuador vs. Chile / 16:30 horas

- Uruguay vs. Brasil / 19:00 horas

Sábado 8 de abril

- Perú vs. Venezuela / 16:30 horas

- Argentina vs. Paraguay / 19:00 horas