Rafael Cardozo en ‘Esto es Guerra’: la mentira que lo llevó al programa y cómo llegó a ganar hasta 8 mil dólares

Rafael Cardozo es considerado uno de los históricos de ‘Esto es Guerra’. Sin embargo, su nombre no se hubiera pensado en un primer momento, sino fuera gracias a una pequeña mentira que el brasileño le hizo al productor Peter Fajardo. En una entrevista con el programa de YouTube Com FM, el modelo contó cómo entró al programa de competencia de América TV.

Según contó Rafael Cardozo a Mario Irivarren y Fabianne Hayashida, el modelo llegó al Perú sin ninguna propuesta laboral, solo con una clara intención de hacer conocida su canción ‘Besito en la boca’. El modelo detalló que ya se había presentado antes en nuestro país, fue parte de programas de ‘América TV’, donde en uno de ellos logró cantar un tema, junto a Nicole Pillman.

Tras ver el éxito que tuvo, Rafael Cardozo, sin ninguna propuesta de algún programa, decidió regresar a Brasil para grabar su canción. Después de eso, volvió a Perú para buscar suerte y promocionarlo. Un día que estaba en una discoteca se encontró a Peter Fajardo, es ahí donde cambiaría su suerte.

“Peter habló, qué haces acá en Perú. ‘Combate’ estaba reventando. Le dije a Peter, ‘me voy a Combate’. Era mentira, él me dijo: ‘no, no, no vas. Vas el lunes a mi oficina’. No, Peter, tengo que ir a Combate (respondió). Vas a mi oficina”, le insistió el hoy productor de Esto es Guerra. “Ahora Peter va a saber todo”, dijo entre risas.

Después de este encuentro, Rafael decidió ir a la oficina de Peter Fajardo, quien en ese tiempo estaba a cargo del programa ‘Dos para las 7′. Su contrato lo firmó con una remuneración bastante austera, indicó. El productor le pidió también que traiga a dos brasileñas. Es ahí donde Rafael Cardozo convocó a Karina Germano, más conocida como Caipirinha, y Carol Reali (Cachaza). En aquel momento, el modelo era soltero.

Después de ‘Dos para las 7′, participó en ‘Guerra de Niños’, luego vino la oportunidad de ser parte de ‘Esto es Guerra’, con el mismo productor, donde ya no era solo modelo o bailarín, sino que fue presentado como uno de los competidores. Su primer contrato con el reality lo firmó por una suma de 2 mil dólares.

Rafael Cardozo llegó a ganar 8 mil dólares en Esto es Guerra

En esta entrevista, Rafael Cardozo también dio detalles de cómo logró que le aumentaran su suelo en ‘Esto es Guerra’, de 2 mil a 8 mil dólares. Según contó el brasileño, esto sucedió cuando el brasileño estaba muy molesto con la producción por una injusticia que cometieron con él. Sin embargo, agradeció a Nicola Porcella, pues gracias a él, subió su salario.

“Yo tenía tres o cuatro años en ‘Esto es Guerra’ y tenía un sueldo de 2 mil dólares, y de un año para el otro logré duplicarlo a 4 mil dólares. Yo me creía millonario en esa época”, contó Rafael.

“Antes de lanzar Esto es guerra tenía un evento de Nicola para una marca de celulares y Nicola me pidió que lo acompañe. Yo no quería ir, pero me dijo: ‘te doy 500 dólares de mi bolo (su pago)’ y fui. Fui con él a Asia, me quedé afuera y después nos fuimos de fiesta”, relató.

Grande fue su sorpresa cuando lo llamaron de ‘Esto es Guerra’ y lo culparon de que haya promocionado una marca de celulares, cuando el auspiciador del programa era la competencia. Aunque Nicola Porcella dijo que Rafael no tenía la culpa, no le hicieron caso y lo retiraron del programa.

El brasileño contó que prefirieron sacarlo a él porque Nicola en ese tiempo, era muy cotizado.

Tres días después del estreno de ‘Esto es Guerra’, la producción llamó a Rafael Cardozo para pedirle que regrese al reality. Furioso con la producción, dijo que no lo haría si no le igualan el pago que tiene Porcella, de 8 mil dólares.

Pese a que lo llamaron muchas veces para hacerle contra ofertas de 6 mil dólares y 7.99 mil dólares, él no dio su brazo a torcer. Hasta que le dijeron que aceptaban su propuesta. Así es como logró ganar 8 mil dólares en ‘Esto es Guerra’.

“Yo tenía tanta rabia que era todo o nada”, indicó el brasileño.