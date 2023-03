“Me desconcertó las declaraciones de Juan Reynoso”, la ácida crítica en ‘Al Ángulo’ tras amistosos de Perú

José Chávarri quedó desconforme por el rendimiento de Perú en los últimos amistosos.

Uno de los datos más preocupantes que dejaron los amistosos de Perú ante Alemania y Marruecos en la última fecha FIFA, fue que el equipo no fue capaz de rematar al arco en ninguno de los dos partidos. Sin embargo, el técnico Juan Reynoso manifestó que este hecho no le llama tanto la atención, debido a que, por lo menos, tuvieron aproximaciones peligrosas y que ambos rivales se encuentran entre los 40 mejores del ranking FIFA.

“Si hubiésemos tenido rivales por encima del puesto 40 del ranking FIFA y no llegas una vez, puede ser preocupante. Pero ante equipos que sostienen y que a más de uno los hace pasar malos ratos. Tuvimos cinco o seis llegadas que con mejores decisiones en el último pase, podíamos hablar que hicimos dos o tres goles. Siempre el fútbol tiene una parte objetiva y otra subjetiva y la clave es ver como interpretas esos datos”, declaró en conferencia de prensa.

El 'Cabezón' resaltó que la 'bicolor' enfrentó a rivales que se encontraban entre los mejores del ranking FIFA.

Estas palabras no sentaron nada bien en Jose Chávarri, quien manifestó que sí existen motivos para preocuparse, debido a que en las Eliminatorias Sudamericanas encontrará a muchos rivales con una posición similar en el ranking:

“A mí lo que me dejó un poco desconcertado fueron las declaraciones de Juan Reynoso sobre los 180 minutos en los que no se pateó al arco. Él dijo que hay que considerar que tanto Marruecos como Alemania están dentro de los 40 mejores del Ranking FIFA, por lo que no le preocupa que no hayamos pateado al arco. Eso me deja bastante preocupado. Colombia, Argentina, Brasil y Uruguay están dentro de los 40 mejores, a Chile casi lo metería porque está en el puesto 41. Con esos, ya son cuatro equipos a los que si no le pateo al arco en los 180 minutos, no tendría que preocuparme, porque están dentro de los 40. Yo no le encuentro mucho sentido a eso”, criticó en Al Ángulo.

Comentarista de Al Ángulo señaló que no comprende como al técnico peruano no le preocupa que su equipo no haya pateado al arco.

“Perú no cumplió una fase importante del juego”

Para el comentarista deportivo, no fue suficiente que la selección peruana haya mejorado en defensa en el segundo amistoso ante Marruecos, debido a que siguió sin cumplir con el aspecto ofensivo, el cual considera indispensable para considerar que un equipo tuvo un buen rendimiento. Además, señaló que los principales responsables de esta evolución fueron los integrantes de la línea defensiva, más no un trabajo en conjunto del equipo.

“Esto lo digo desde el respeto. Creo que, cuando un equipo no cumple con una de las fases del juego, y una super importante como la ofensiva, que es aquella que hace lo único productivo o eficiente en el fútbol, que es el gol, entonces no está jugando bien. Llego a la conclusión, obviamente sin descubrir nada, de que Perú no jugó bien. Que hayamos mejorado en el segundo partido, debido al resultado del 0-0, que quiere decir que no recibimos gol, lo relaciono directamente, sin desmerecer del resto de jugadores, al trabajo de Renato Tapia y la primera línea, sobre todo al de los dos centrales (Carlos Zambrano y Anderson Santamaría)”, añadió.

Su compañero José Carlos Armendáriz señaló que los problemas ofensivos de Perú se deben al mal momento de los delanteros llamados a reemplazar a Paolo Guerrero y Jefferson Farfán:

Raúl Ruidíaz lleva cinco años sin anotar un gol, trece partidos como titular, sin marcar. Sus números en clubes son espectaculares, pero no los puede trasladar en la selección. Percy Liza no tiene un buen momento en Marítimo, era ese prospecto en el cual uno sembraba sus expectativas respecto al recambio Farfán, Guerrero. Alex Valera ingresa y tampoco nos convence, su aventura por Al Fateh no resultó tan buena. La selección tiene atacantes que necesitan ser abastecidos, no hay como Paolo o Jefferson que podían autogestionarse”, señaló.