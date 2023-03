Manuela Camacho, exintegrante de América Kids, confesó que sufrió abuso infantil

Manuela Camacho, reconocida por haber sido parte de uno de los programas más exitosos de América TV, ‘América Kids’, brindó una entrevista al programa de YouTube ‘Todos Sanamos’, espacio de la psicóloga Lizbeth Cueva. Aquí la periodista y también exintegrante de ‘La Banda del Chino’ confesó que sufrió de abuso infantil.

Te puede interesar: Al Fondo Hay Sitio: Charito se desmayó al enterarse que Jimmy embarazó a Kimberly

Bastante tranquila, Manuela Camacho señaló que hoy en día puede hablar al respecto gracias a las terapias que ha recibido para sanarse y continúa en el proceso. La joven indicó que le costó mucho identificar que lo que le ocurrió en el pasado repercutía mucho en su vida, en sus relaciones sentimentales y en su crecimiento como persona, hasta el momento en que decidió hablar y contarle a su familia.

“¿Si he sufrido violencia? Yo creo que es muy difícil que encuentres a una mujer hoy en día, que tú le hagas una pregunta y te diga que no. 7 de cada 10 mujeres en Lima Metropolitana han sido acosadas en un espacio público. Es una cifra enorme. En mi caso particular, sí, creo que a diario con diferentes violencias. Lamentablemente, he sido víctima de abuso infantil, es algo que ha marcado mi vida y mi trayecto como periodista, pero como ser humano también”, indicó.

Te puede interesar: Eduardo Rabanal reveló que estuvo cerca de casarse con Paula Arias: “Por unas situaciones no se pudo dar”

“Lo que hago hoy en día se lo dedico a esa niña, por la que nadie pudo hacer nada, por la que nadie pudo decir nada, y que tampoco pudo hablar en ese momento”, acotó.

Manuela Camacho confesó que sufrió abuso infantil.

En esta misma conversación, la psicóloga se identificó con la comunicadora y reveló que había pasado por la misma situación. La profesional resaltó que esta experiencia le enseñó a entender y tener empatía con las personas que han pasado por la misma situación.

Te puede interesar: Susy Díaz y su teoría sobre por qué Keiko Fujimori no ha logrado ser presidenta del Perú

“Te entiendo perfectamente, esto que vives, esto que sientes, lo he compartido con algunas personas, y esa experiencia la viví yo también. Son cosas que marcas, que no se olvidan, que siempre queda ahí, pero es cierto hacer algo. Tú lo haces desde tu trabajo, tu periodismo, y yo lo hago desde mi carrera. Lo que nos suma estas experiencias tan dolorosas es que podemos ir regalando ayuda, en primer lugar empatía y lo segundo, poder acompañarlas en este proceso, que solo la persona que vivió esto sabe lo que sentimos, y sabe cómo sobrevivimos en el transcurso de los años”, señaló Lizbeth Cueva.

Además, dejó en claro que estaba de acuerdo con las palabras de Camacho, quien resaltó la importancia de que en casa se le enseñe a los menores sobre los posibles abusos sexuales, teniendo en cuenta que el agresor suele estar muy cerca de su víctima.

Sacará un libro

Manuela Camacho contó en calidad de primicia que está preparando un libro que tratará de su experiencia como víctima de abuso infantil. La periodista indicó que este proyecto no le ha costado 3 años, le viene costando 20, pues inicia desde que le ocurrió este hecho que le produjo un trauma en su vida.

“Todo mi camino de la sanación se lo debo a mi psicóloga, tengo mucho tiempo con ella. Gracias a esa terapia puedo decirlo sin quebrarme, aunque mi corazón se estruje, es porque yo lo he trabajado por mucho tiempo. De hecho, te cuento que estoy publicando un libro próximamente al respecto, en donde voy a contar mi experiencia como víctima de abuso infantil, indicó.

La joven dejó en claro que muchos podrán decir que cómo puede hablar de este tema tan fríamente, pero “no saben las lágrimas que me ha costado”.